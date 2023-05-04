泰山爭經營權 警會中帶走獨董 王鴻薇疑：刑事局長指示

泰山企業經營權之爭延燒，日前發生刑事局警察以保護、防止黑道脅迫為由，到泰山審計會議帶走獨董杜英達，使會議中斷。國民黨立委王鴻薇今質疑，當天是泰山董事劉偉龍報案給刑事局長李西河，說杜英達被黑道威脅，但杜英達在當場否認下仍被警察帶到超商「聊天」，批評警察沒照SOP辦案，還配合劉偉龍，變成「小弟」，要李西河出面說明。

刑事局副局長邱紹洲則回應，確實是劉偉龍透過友人聯絡到李西河報案，當天數度接獲可能有黑道脅迫情資，也未帶走杜英達，是「自己（指杜英達）搭電梯下去」，但員警都跟各泰山股東沒交情、素未謀面，相關案件也都已立案調查。刑事局聲明也指出，警方絕不會介入公司企業內部紛爭。

王鴻薇與國民黨立委吳怡玎今在立法院舉行記者會，王鴻薇並拿出4月20日泰山會議現場影片及超商照片。

王鴻薇指出，當天審計會是討論泰山五萬名股東配股事宜，但劉偉龍報案李西河說杜英達遭黑道份子王鑫威脅，警察到場後，現場警察也說有接到泰山董事陳敏薰的報案，陳敏薰當場則推說「聽錯了」，隨即藉口胃痛離開，而杜英達多次否認有被威脅，也表態要留下開會，但劉偉龍則提議，要警方帶杜英達到樓下超商喝咖啡。

王鴻薇說，最後不僅杜英達被帶到超商，且警方「陪同」聊天直到另名泰山大股東朱國榮到超商後才離開。王鴻薇批評，警察不把劉偉隆、杜英達帶到警局做筆錄，卻非要帶到超商等到因炒股被判16年的朱國榮到場才走，「這是辦案SOP?」

王鴻薇強調，警方現在的說法都是推托之詞，包括報案過程、處理方式都多疑點，她直接質疑，李西河是不是和朱國隆、劉偉龍有特殊關係？是不是要介入上市公司經營權之爭？請李西河出來說明。