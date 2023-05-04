高警執勤抽菸、淪減肥代言人 2案曝光損形象 警局要求加強紀律

高雄市警方一周發生2起警員違反紀律案，其中楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，不僅陪夫值班，還拍下送貨照，員警淪減肥代言人；另左營警分局2名員警在廟會執勤時，抽菸丟菸蒂、滑手機，2起影片瘋傳，被媒體批露，市警局重申加強員警紀律。

網路各社群4月28日瘋傳一則影片，地點在楠梓警分局某派出所，影片中，一名戴著口罩的濃妝女子，送各式樣的保健食品到派出所，下方照片還留言，「今天當送貨小妹，警察也瘋瘦瘦飲料」。

瘋傳的影片和照片顯示，警員身掛「值班」牌，妻子陪坐在旁，另有照片註明警員從叔叔變哥哥，瘦下來後直接被倒追，宛若減肥廣告代言人；還有一名所長接下訂的養生飲料，被稱讚是「史上最帥氣的鮮肉所長」，連坐在值班台值班的員警接下訂貨，也被拍下「倩影」。

臉書社團「靠北Police」當時有網友質疑，「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎」。

網路社群「社會事新聞影音」另在5月1日傳出一則影片，指高雄左營警分局員警在廟會活動執勤時，1名員警耐不住菸癮，拉下口罩抽菸，不時彈著煙灰，不久後，又從口袋中拿出口香糖，丟入口中，最後還將抽完的菸蒂丟在地上。另有1名警員則坐在警用機車上滑手機。

一周2起員警違紀案，警局昨開周報，對於楠梓警分局警眷在警所行銷保健食品一事，重申辦公處所不得從事任何營利商業行為，加強值班員警維護駐地安全，不得讓外人恣意行銷拍攝。

另針對左營警分局員警執勤抽菸一事，警局亦要求所屬督導單位，要強化勤務紀律，身穿制服的員警要態度和藹，嚴禁執勤抽菸、嚼檳榔，以免破壞警察形象。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

高雄左營警分局員警在廟會活動執勤時，1名員警耐不住菸癮，拉下口罩抽菸，另1警則坐在警用機車上滑手機，畫面被民眾拍下，影片瘋傳。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」