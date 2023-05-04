苗栗頭屋轎車直直撞路桿碎片噴飛 警消救出受困2人送醫

苗栗縣頭屋鄉台13線23公里象山路段，今天上午發生轎車自撞路桿車禍，車內1男1女受困，消防人員救出送醫，警方到場處理，受傷駕駛酒測值零，事故原因進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天上午8點9分接獲報案，頭屋鄉象山路發生車禍，調派頭屋及苗栗分隊3車8人到現場，車內駕駛座男子及右前座女子受困，消防人員救出2人送衛生福利部苗栗醫院醫治。