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苗栗頭屋轎車直直撞路桿碎片噴飛 警消救出受困2人送醫
苗栗縣頭屋鄉台13線23公里象山路段，今天上午發生轎車自撞路桿車禍，車內1男1女受困，消防人員救出送醫，警方到場處理，受傷駕駛酒測值零，事故原因進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天上午8點9分接獲報案，頭屋鄉象山路發生車禍，調派頭屋及苗栗分隊3車8人到現場，車內駕駛座男子及右前座女子受困，消防人員救出2人送衛生福利部苗栗醫院醫治。
警方初步調查，轎車駕駛酒測值零，車禍發生時，失控直接撞及彎道旁的路桿，撞擊力相當猛烈，車子180度回轉停在對向車道，車頭嚴重變形損壞，碎片噴飛散落，車禍原因進一步釐清中。
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