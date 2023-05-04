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行人斑馬線「跳恰恰」 炎亞綸尷尬：不知道能不能往前

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

外媒形容台灣交通「行人地獄」，警政署5月厲行全國各縣市路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。不過，近來相關爭議也引起討論。藝人炎亞綸在臉書發文，「行人寶貝們，斑馬線上不要來來回回跳恰恰喔！我會不知道能不能往前，後面會逼逼，前面有警察」。

國內以往屢發生車輛強行通過情形，導致行人為自身安全，明明已經走上斑馬線，又退回路邊或人行道上「禮讓行車」。炎亞綸的經驗分享，讓不少網友心有戚戚焉。

網友表示，「所以呢！就禁止不動了，以致造成交通阻塞了」，炎亞綸打趣，「差不多，等他做決定」。

也有網友分享，他開車行經派出所前，發現行人時停住禮讓，未料行人卻比手勢要他先過，他只好搖了搖手示意，對方就快步走過斑馬線。

其他網友表示，「超有畫面，笑瘋」、「斑馬線上直接出道」、「猶豫不決的行人，讓人很尷尬」、「有一次行人直接闖紅燈害我被罰」、「真的真的請彼此遵守規則，不要過馬路還在做些什麼事」。

網友表示，「希望警察取締認真一點，我上次停下來讓老人家過馬路，老人家居然不敢過，然後我示意他先過馬路，我就這麼看著一位白髮蒼蒼的老人家很艱難的用跑的過馬路⋯我好害怕以後老的時候也無法好好過馬路」。

網友表示，「在加拿大只要是前面有行人要過馬路，不論有沒有紅綠燈！大家一律停下等，因為只要撞到人你會超級大的麻煩！訴訟！罰單！保險費等問題！所以大家乖乖等5分鐘讓行人過馬路」。

行政院長陳建仁日前也在臉書表示，路口「慢、看、停」不只針對駕駛人，也提醒行人，在經過路口時，要放下手機、專注行走，安全地過馬路，也可以給停讓的駕駛人一個點頭或微笑，讓人與車的衝突消逝，友善與溫暖在路口發生，每個用路人都能夠更安全、更安心地過馬路。

台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署5月展開路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供
台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，警政署5月展開路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。圖／警政署提供

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