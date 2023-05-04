影／郭子乾受王惠美之邀主演反詐短片 郭董、衝衝衝都上身

內政部警政署辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導，明天下午2時到4時邀請40位演藝人員一起參與直播記者會教全民反詐騙。彰化縣打詐彰化隊召集人縣長王惠美縣長也響應全民反詐啟動日活動，邀防詐大使郭子乾一起錄製反詐騙宣導影片，提醒民眾千萬別聽信網友、名人、股票健診的詐騙手法，顧好自己荷包。

彰化縣長王惠美與藝人郭子乾的反詐宣導短片今天亮相，除了王惠美與郭子乾「主演」，彰化縣警局刑警大隊大隊長徐名谷也當起「臨演」，郭子乾演起「衝衝衝」結合最夯議題缺雞蛋要蓋養雞場騙投資，還演起郭董要用人生經驗開班授課投資虛擬貨幣成為首富，幽默不八股的宣導讓人印象深刻。

王惠美提醒大家，千萬不能相信冒充名人、財經名嘴、理財專家、藝人等會教投資賺錢，名人不會教你投資，千萬不要加入標榜名人的投資群組，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，就一定是詐騙。

警政署辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導將邀請40位演藝人員一起參與直播記者會，5月5日下午2時到4時彰化縣警察局及刑警大隊臉書粉絲團也會同步分享直播連結，一起教民眾識詐反詐顧荷包。

彰化縣警察局局長張國雄說，彰化縣警銀合作，今年至今共攔阻詐騙269件，攔阻金額為1億1967萬元，分析近期投資詐騙話術，不外乎就是宣稱投資標的「保證獲利、高報酬率、低風險、穩賺不賠」。

縣警局也分析詐騙招數4招為：

第1招：在臉書、IG、YT或簡訊投放假投資廣告，或假冒知名人士、理財權威專家教投資賺錢，並宣稱保證獲利等話術來引誘民眾。

第2招：民眾上鉤後，詐騙集團邀請加入「假投顧老師群組」，並要求至假投資網站註冊，或下載假APP投資平臺，此時「LINE投資群組」內便陸續有其他假學員獲利的貼文，營造獲利假象。

第3招：假投資平臺帳面初期會顯示投資獲利，詐騙集團為製造獲利假象，透過後端調整數據，目的是誘騙民眾投入更多資金或交付虛擬貨幣，有時甚至可微薄出金，取信被害人真能賺錢，但出金款項，其實來自其他被害人的匯款，可能會導致民眾銀行帳戶被警示凍結。

第4招：當民眾最後要提領獲利金額時，則會以各種理由拖延，如利用繳保證金、手續費、扣稅等理由拒絕出金，甚至直接踢出群組或關閉投資平臺，民眾才會發現遇到詐騙。