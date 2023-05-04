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國道10嶺口交流道砂石車翻覆 司機救出無呼吸心跳

聯合報／ 記者王勇超古和純／高雄即時報導

高雄市旗山區國道10號嶺口交流道平面道路，今天上午7時許發生砂石車翻覆道路意外！砂石車的車頭嚴重變形，司機受困車內，消防人員到場搶救脫困，但武男已經失去呼吸、心跳，救護人員急救處置後將他送醫。

國道五隊表示，砂石車司機伍姓男子（63歲）今天上午7時許，駕駛一輛砂石車從國道10號剛下嶺口交流道，在平面道路時車輛翻覆，伍男受困車內。

消防局獲報，出動5車13人前往搶救，到場發現伍男已無呼吸與心跳，將他救出後送醫。警方說，車禍肇事原因仍待後續調查釐清。

砂石車翻覆，駕駛伍姓男子一度受困車內，獲救時已無呼吸與心跳。圖／讀者提供
砂石車翻覆，駕駛伍姓男子一度受困車內，獲救時已無呼吸與心跳。圖／讀者提供
砂石車的車頭嚴重變形，駕駛伍姓男子獲救時已無呼吸、心跳。圖／讀者提供
砂石車的車頭嚴重變形，駕駛伍姓男子獲救時已無呼吸、心跳。圖／讀者提供
旗山區國道10號嶺口交流道平面道路，今早7時許發生砂石車翻覆意外。圖／讀者提供
旗山區國道10號嶺口交流道平面道路，今早7時許發生砂石車翻覆意外。圖／讀者提供

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