國道10嶺口交流道砂石車翻覆 司機救出無呼吸心跳

高雄市旗山區國道10號嶺口交流道平面道路，今天上午7時許發生砂石車翻覆道路意外！砂石車的車頭嚴重變形，司機受困車內，消防人員到場搶救脫困，但武男已經失去呼吸、心跳，救護人員急救處置後將他送醫。

國道五隊表示，砂石車司機伍姓男子（63歲）今天上午7時許，駕駛一輛砂石車從國道10號剛下嶺口交流道，在平面道路時車輛翻覆，伍男受困車內。