驚！高雄暗夜烈火吞噬化學閒置廠房 消防緊急搶救

高雄岡山一間化學工廠的閒置廠房今天凌晨冒出濃煙火舌，高市府消防局獲報趕緊前往搶救，但火勢一發不可收拾，加上廠房內堆置製成膠帶的原料，消防局不敢大意，消防局長王志平親自坐鎮督導，火勢近3小時撲滅，所幸無人受傷。

據了解，消防局凌晨0時58分獲報後，第一梯次派遣11車20人前往搶救，因閒置廠房廠內存放大量原物料、成品等易燃物品，消防人車到達前，該廠房已全面燃燒，消防員緊急請求支援，並趕緊布線搶救，侷限火勢向外延燒。