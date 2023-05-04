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驚！高雄暗夜烈火吞噬化學閒置廠房 消防緊急搶救

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山一間化學工廠的閒置廠房今天凌晨冒出濃煙火舌，高市府消防局獲報趕緊前往搶救，但火勢一發不可收拾，加上廠房內堆置製成膠帶的原料，消防局不敢大意，消防局長王志平親自坐鎮督導，火勢近3小時撲滅，所幸無人受傷。

據了解，消防局凌晨0時58分獲報後，第一梯次派遣11車20人前往搶救，因閒置廠房廠內存放大量原物料、成品等易燃物品，消防人車到達前，該廠房已全面燃燒，消防員緊急請求支援，並趕緊布線搶救，侷限火勢向外延燒。

由於，化學工廠閒置廠房已全面起火燃燒，高市府消防局不敢大意，一共動員36車76人及義消19人前往搶救。消防局長王志平、主任秘書劉一娟及專門委員陳以鋒亦前往現場督導救災，火勢在2小時後終於順利撲滅，初估燃燒面積約800平方公尺，至於，起火原因仍有待火調人員鑑識勘查。

高雄化學工廠閒置廠房起火。記者古和純／翻攝
高雄化學工廠閒置廠房起火。記者古和純／翻攝
高市府消防分隊搶救工廠大火。記者古和純／翻攝
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岡山 消防員 主任

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