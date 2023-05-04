打擊詐欺「升級」1.5版 陳揆：刻不容緩

行政院長陳建仁昨表示，「打擊詐騙刻不容緩，需要現在就進行，不能等到下屆總統才進行」。記者邱德祥／攝影 配合政府宣示打詐，台高檢昨成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，行政院長陳建仁出席揭牌，他表示打詐刻不容緩，「不能等到下屆總統才來進行」。這也是台高檢將前年的「查緝資通犯罪督導中心」，重新配合「打詐一．五版」所提出的升級版。

法務部長蔡清祥率領檢察總長刑泰釗，及昨天剛走馬上任的一、二審檢察長出席，台高檢打詐專責檢察官進行報告，說明查緝詐欺及資通犯罪督導中心的未來人力與後續策進作為。

陳建仁說，打擊詐欺是他上任以來最重要治安工作之一，打詐需不斷精進並加以修法，刻不容緩。今天行政院院會將提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，包括修訂打詐五法、增強民眾個資資安防護、新增下架網路投資廣告等機制。

二○二一年七月，台高檢成立「查緝詐騙案件專案小組」，同年十二月再宣布成立專門打擊資、通訊犯罪的「查緝資通犯罪督導中心」。

去年七月，前行政院長蘇貞昌更成立「打詐國家隊」，卻爆發「台版柬埔寨」詐團虐死三人案，國內詐欺案件及涉案人數更是節節高升，立法院民眾黨團上月批評，「打詐一．五版」是換湯不換藥，只會喊口號、報喜不報憂的政府，才是最大詐騙集團。

法界認為，台高檢稱將「一．○版」的「查緝資通犯罪督導中心」，進化為「一．五版」的「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，對民眾毫無意義，若端不出實際成績，只會被批評是配合政府的作秀大戲。