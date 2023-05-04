立院初審通過 外洩個資最高罰1500萬

立院經濟委員會昨天初審通過「個人資料保護法修正案」。聯合報系資料照 立法院經濟委員會昨天初審通過「個人資料保護法修正案」，未來若非公務機關洩漏個資，罰鍰將提高為兩萬元至兩百萬元；情節重大或屆期未改正的罰鍰也提高到十五萬元以上、一千五百萬元以下。

初審通過的修正案也增訂，明定個資法主管機關為個人資料保護委員會，專責監督管理個資問題。國發會主委龔明鑫說，預計今年八月成立個人資料保護委員會籌備處，進行第二階段的委員會組織法及相關組織法草案，明年送立法院。

另個資外洩常造成民眾被詐騙，立委建議未來個資保護委員會下，應設類似消保會的評議中心受理申訴及處理補償，龔明鑫表示可以考慮。

昨天審議條文修正草案重點有二，只要非公務部門個資外洩，處兩萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正按次處十萬元以上、一千萬元以下罰鍰；其次，因應去年八月十二日憲法法庭宣示第十三號判決，相關機關應於三年內完成個資保護獨立監督機制，修正草案提出設立個人資料保護委員會，解決目前個資法分散各部會管理問題。

朝野立委認為最高罰鍰提高為一千萬元仍不足發揮嚇阻效果；立委邱議瑩說，歐盟相關罰則最高兩千萬歐元，相形之下台灣罰責過輕。龔明鑫解釋，台灣資本額五百萬以下企業占百分之八十八，罰鍰太高，很多中小企業一罰就倒，不是修法目的。

但朝野立委仍主張罰鍰太低，因此對於令其改善而屆期未改正者按次處罰，及情節重大者，從政院版的處十萬元以上、一千萬元以下罰鍰，提高為十五萬元以上、一千五百萬元以下罰鍰。

龔明鑫說，立院三讀通過個資法修正案後，預計八月成立個人資料保護委員會籌備處。