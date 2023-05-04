學生輕生家長指控校方疏失 宜縣府：非毫無懲處作為

宜蘭1名女國中生安安（化名）2年多前輕生，家長控訴，安安曾遭師長霸凌，校方當時毫不知情，錯失急救機會。宜蘭縣政府表示，學校校長與老師已受懲處，並非毫無作為。

安安的母親曾開記者會，控訴老師霸凌女兒、不當體罰，事發當日校方未及時通報。安安父母近日受訪時也指控，經向宜縣府陳情後，結果導師未受懲處，至今仍在原校任教。

但宜蘭縣教育處今天表示，對此事深表遺憾，全案已完成行政調查，記校長1支申誡，並要求校方檢討，改善點名及巡查制度，老師也記1支申誡，並非毫無作為。至於家長提告過失致死等部分，因已進入司法程序，縣府靜待司法調查結果。

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