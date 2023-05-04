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西濱台中段爛泥13公里 釀10車事故

聯合報／ 記者林佩均／台中報導

台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，前晚路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌重機打滑撞牆、車身遭爛泥噴濺。圖／讀者提供
台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，前晚路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌重機打滑撞牆、車身遭爛泥噴濺。圖／讀者提供
台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，前晚7時多，路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌重機打滑撞牆、車身遭爛泥噴濺，被害車主發文怒批 「無良駕駛」。大甲分局交通分隊指出，泥土沿線掉了約13公里，警方將傳肇事曳引車司機到案說明，依道路交通管理處罰例最高可處1萬8千元罰鍰。

大甲分局交通分隊調閱監視器調查，涉嫌肇事的曳引車從南下138公里處大安路段，沿路掉落泥土到150公里處清水路段，隨後沿著清水交流道往平面道路行駛。

因路面散布泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌重型機車打滑、追撞與自撞護欄，有的車身遭泥土噴濺，車身與擋泥板、擋風玻璃等滿是爛泥，慘不忍睹。

警方指出，受波及的10輛汽機車駕駛無酒駕，均有車損，所幸無人受傷，警方已初步掌握涉嫌肇事曳引車駕駛，將通知駕駛到案說明，並要求車行提供行車影像，釐清肇事原因。

警方初步調查，肇事駕駛違反道路交通管理處罰條例貨物裝載不當，可處3000元以上1萬8千元以下罰鍰。至於是否涉及公共危險罪嫌，將依行車影像進一步判斷。

監視器 自撞 車主

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