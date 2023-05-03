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霧峰警查獲電纜竊嫌法辦 台電頒破獲獎勵金

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區中正路2巷內去年11月發生電纜失竊案，影響用電，也危及公共安全，經霧峰警分局積極偵辦下，迅速查獲竊嫌，並依竊盜罪嫌移送法辦並經由檢方偵結起訴。台電南投區營業處長張毓哲今天到霧峰分局頒發6萬元破案獎勵金，由霧峰分局長陳祥麟代表接受，雙方表示將持續合作打擊不法，以維護民眾用電穩定。

張毓哲表示，為杜絕電纜遭竊，台電將更積極與警方、民眾合作，形成「警察、民眾、台電」三方連線合作網，如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝下或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，可以撥打110報案電話或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉而破獲者，台電將發給獎勵金。

霧峰分局局長陳祥麟表示，偷竊電纜線極易發生感電事故，危及生命安全，也可能造成停電影響民眾生活及公共安全，是害己又害人的不法行為，請竊賊勿以身試法。另外也呼籲資源回收業者如發現來路不明或在導線或塑膠外皮上印有TPC標誌的電纜線，應拒絕回收並勇於檢舉不法。

台電南投區營業處長張毓哲（右二）今天到霧峰分局頒發6萬元破案獎勵金，由霧峰分局長陳祥麟（左二）代表接受。圖／台電南投區營業處提供
台電南投區營業處長張毓哲（右二）今天到霧峰分局頒發6萬元破案獎勵金，由霧峰分局長陳祥麟（左二）代表接受。圖／台電南投區營業處提供

台電 偷竊 標誌

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