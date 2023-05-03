影／詐騙車手約警局旁面交百萬 警方現逮3人老翁這才驚醒
網路投資詐騙橫行，屏東縣恆春鎮1名7旬老翁今天上午到金融機構提領百萬元現金，銀行人員關心詢問用途，他稱要面交給身分不明男子，恆春警分局接獲通報後部署埋伏，3名詐騙集團車手竟大膽選在分局一街之隔的恆春轉運站後方城隍廟廣場面交，便衣員警等車手現身取款時，一舉逮捕3人。
警方調查，被害老翁日前在網路上看見投資公司廣告，公司標榜可代為操作U幣、泰達幣輕鬆獲利，賺錢後可由該公司網站申請出金，老翁好奇加入投資公司LINE群組，不疑有他要投資100萬元；因詐騙集團指定的帳戶已遭凍結，於是騙老翁提領現金，佯稱可將其換成虛擬貨幣操作，雙方今天約定在警局旁轉運站後方城隍廟廣場面交。
恆春分局接獲通報後部署埋伏，老翁提款後上午依約到指定地點交款，住新北市的27孫姓男子、25歲蔣姓男子和21歲吳姓男子現身取款時，警方一舉成擒，還從3人身上搜出開山刀、彈簧刀和擊破品等違禁物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
恆春分局長林明波呼籲，網路上社交媒體、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，呼籲民眾投資應藉由正常的證券公司操作，以免血汗錢遭騙。
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