快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下班尖峰國2火燒車 警消馳援灌救車流回堵1公里

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國道2號機場系統路段今天下午5時40分傳火燒車，所幸車上朱姓駕駛及時逃生，未釀傷亡，而事故造成當地車流回堵約1公里，經消防隊到場灌救，下午6時9分撲滅火勢後，回堵車流陸續消化緩解。

國道警方指出，起火的轎車是由48歲朱姓男子駕駛，當車行經東向8.3公里時，他發現車況有異，於是趕緊停靠路肩，不久車輛就起火燃燒。事發當下，朱男緊急下車逃生，加上車輛停靠路肩，未波及其他車輛，事故有驚無險，起火原因則有待消防鑑定釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，報案求援。

圖說：國道2號今天下午5時40分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時9分撲滅。記者陳俊智/翻攝
圖說：國道2號今天下午5時40分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時9分撲滅。記者陳俊智/翻攝
國道2號今天下午5時42分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時14分撲滅。記者陳俊智/翻攝
國道2號今天下午5時42分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時14分撲滅。記者陳俊智/翻攝
國道2號今天下午5時42分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時14分撲滅。記者陳俊智/翻攝
國道2號今天下午5時42分傳火燒車，消防人員前往搶救，火勢在下午6時14分撲滅。記者陳俊智/翻攝

自撞 火燒車

延伸閱讀

國道彰化系統交流道大貨車尾著火 火燒車濃煙嚇人

情侶打卡苗栗通霄秘境「心形公路」 自撞火燒車變成火燒山

影／全線封閉！中寮隧道發生火燒車意外 所幸無人傷

嘉義市深夜火燒車成廢鐵 夫妻及時脫困

相關新聞

影／詐騙車手約警局旁面交百萬 警方現逮3人老翁這才驚醒

網路投資詐騙橫行，屏東縣恆春鎮1名7旬老翁今天上午到金融機構提領百萬元現金，銀行人員關心詢問用途，他稱要面交給身分不明男...

下班尖峰國2火燒車 警消馳援灌救車流回堵1公里

國道2號今天下午5時42分傳出火燒車事故，一輛轎車在東向8.4公里處疑自撞護欄，整輛車起火燃燒，佔用外側車道及路肩，經消...

婦抱現金200萬元衝速食餐廳見假理專 警埋伏當場現形

假冒名人詐騙又一樁，雲林縣一名六旬婦人在網路上看到一則以財經節目主持人「胡睿涵」名義推薦的影片，加入詐騙集團成立的Lin...

老夫妻斑馬線上闖紅燈遭撞1死1傷 機車騎士過失致死罪起訴

李姓機車騎士去年騎機車經路口時，撞擊陳姓老夫妻造成一死一傷，基隆地檢署今天偵結，認為陳姓老夫妻過馬路雖走行人穿越道但闖行...

台南永康驚傳墜樓 男子從13樓住處墜地身亡

台南市永康區某大樓社區今中午驚傳約30男子不明原因墜樓死亡，中庭發出轟隆巨響引起住戶圍觀，案由警方調查偵辦死因。

凌晨吆喝聲過大…警破賭場逮10人 一查全是同校畢業

29歲周男把新北市林口區自家透天厝當賭場，上個月30日找來國中同學及學長一起賭德州撲克，因凌晨吆喝、喧嘩聲過大，引起巡邏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦