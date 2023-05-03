下班尖峰國2火燒車 警消馳援灌救車流回堵1公里

國道2號機場系統路段今天下午5時40分傳火燒車，所幸車上朱姓駕駛及時逃生，未釀傷亡，而事故造成當地車流回堵約1公里，經消防隊到場灌救，下午6時9分撲滅火勢後，回堵車流陸續消化緩解。

國道警方指出，起火的轎車是由48歲朱姓男子駕駛，當車行經東向8.3公里時，他發現車況有異，於是趕緊停靠路肩，不久車輛就起火燃燒。事發當下，朱男緊急下車逃生，加上車輛停靠路肩，未波及其他車輛，事故有驚無險，起火原因則有待消防鑑定釐清。