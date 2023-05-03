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下班尖峰國2火燒車 警消馳援灌救車流回堵1公里
國道2號機場系統路段今天下午5時40分傳火燒車，所幸車上朱姓駕駛及時逃生，未釀傷亡，而事故造成當地車流回堵約1公里，經消防隊到場灌救，下午6時9分撲滅火勢後，回堵車流陸續消化緩解。
國道警方指出，起火的轎車是由48歲朱姓男子駕駛，當車行經東向8.3公里時，他發現車況有異，於是趕緊停靠路肩，不久車輛就起火燃燒。事發當下，朱男緊急下車逃生，加上車輛停靠路肩，未波及其他車輛，事故有驚無險，起火原因則有待消防鑑定釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，報案求援。
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