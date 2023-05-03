老夫妻行穿道闖紅燈1死1傷 機車騎士過失致死罪起訴

李姓機車騎士去年騎機車經路口時，撞擊陳姓老夫妻造成一死一傷，基隆地檢署今天偵結，認為陳姓老夫妻過馬路雖走行人穿越道但闖行人紅燈，但未遵守號誌燈縱有過失，李男未注意車前狀況、禮讓行人，將李男依過失致死、過失傷害罪嫌起訴。

警方調查，這起車禍發生在去年12月31日上午6點多，陳姓老翁（71歲）與妻子從愛四路沿行人穿越道往中正公園方向徒步行走，夫妻2人在穿越仁一路時遭李男（24歲）騎乘機車撞上，發生嚴重車禍。

警方說，由當時撞車力道很大，陳姓老翁顱內出血過多，送醫不治，陳妻有骨盆骨折等傷勢。李男酒測為零，警方訊後依過失致死罪嫌移送偵辦。

警方調路口監視器釐清責任歸屬、採證，發現陳姓夫妻當時被撞的地方是是行人穿越道上，但通過時是行人紅燈。檢方表示，陳姓夫妻當時是違規穿越馬路，但李姓機車騎士也未讓讓行人，雙方都有責任。

檢方說，駕駛人駕車行經行人穿越道時，務必減速慢行，停讓行人優先通行，並遵守行車路權觀念依規定停讓，如行經設有停車再開等標誌、標線、號誌之路口時，駕駛人應該要停車後再開。