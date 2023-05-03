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台南永康墜樓命案 同進大樓20分鐘男子急離開…不排除他殺

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台南永康驚傳墜樓 男子從13樓住處墜地身亡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區某大樓社區今中午驚傳約30男子不明原因墜樓死亡，中庭發出轟隆巨響引起住戶圍觀，案由警方調查偵辦死因。

事件發生在約中午12點半，永康區中華路某大樓13樓傳墜樓，台南市消防局獲報趕至，年約30歲墜樓男子已倒臥在中庭，身上多處擦挫傷還有血漿滲出，已明顯死亡。

警消初步調查，死者非本地人，長期住在該親戚家，墜樓原因，警深入釐清中。

警方：案情不單純 不排除外力介入

【中央社／台南3日電】

台南市永康區一處大樓今天發生一名男性住戶墜樓死亡事件，因死者身上疑似有不明傷勢，且疑有一名與死者同行的男子在案發後離開現場，警方懷疑案情不單純，正進一步釐清中。

台南市政府警察局永康分局在中午12時15分獲報，指稱在永康區一處大樓社區內有男子墜樓，員警抵達現場時發現墜樓者已明顯死亡，警方調查發現，死者是住在社區13樓的30歲丁姓男子，死者母親接獲消息後下午趕到現場，不斷哭泣。

死者母親說，丁男原住在雲林家中，但疑似有債務問題，約一年前離家，沒有告知去向，不料今天接獲這種令人無法接受的消息。

有媒體報導指出，因死者身上疑似有不明傷勢，且有社區民眾指出，案發前曾有一名男子與死者同行，並在案發後離開現場，不排除有外力介入，但警方至下午5時仍未證實，僅低調指出，還在循線釐清調查中。

台南永康傳墜樓， 男子從13樓住處墜地身亡，警深入調查死因。圖 ／民眾提供
台南永康傳墜樓， 男子從13樓住處墜地身亡，警深入調查死因。圖 ／民眾提供

台南 命案

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