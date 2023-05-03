快訊

震驚！67歲金曲歌王爆「20年前早簽字離婚」 他親揭單身內幕

台南永康墜樓命案 同進大樓20分鐘男子急離開…不排除他殺

PSG不續約，阿根廷球王梅西的下一步踢哪裡？

凌晨吆喝聲過大…警破賭場逮10人 一查全是同校畢業

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

29歲周男把新北市林口區自家透天厝當賭場，上個月30日找來國中同學及學長一起賭德州撲克，因凌晨吆喝、喧嘩聲過大，引起巡邏警方注意隔著玻璃窗查看，見屋內有人聚賭，聯繫支援警力趕抵衝入屋內，當場控制10人，查扣賭具及計分籌碼等證物，一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌移送周男，另9人依社維法裁罰。

據了解，周姓男子（29歲）上個月29日晚上找來林男（29歲）、王男（29歲）、徐男（27歲）、陳男（28歲）、謝男（27歲）、林男（27歲）、黃男（26歲）、周男（29歲）、方男（29歲）等9位國中時的同學及學長，一起在其位於新北市林口區頂福2鄰自宅內聚賭。

翌日（4月30日）深夜0時45分左右，新北市林口警分局下福派出所員警巡邏經過，發現透天厝外停放多輛汽、機車，屋內不時傳出喧嘩及喊價聲，員警隔著玻璃窗隙縫查看見有人聚賭，經錄影蒐證並通報支援警力趕抵衝進屋內，當場逮捕周男等10人並查扣賭具撲克牌、總計2萬6600分的168枚計分籌碼。

周男辯稱「都是國中同學，聚在一起打牌而已」，經追問他才坦承以籌碼每10分換算台幣1元代價賭博，且每玩一局他可抽頭200至300元不等金額作為清潔費用，連同周男及另9人一併帶回偵辦。全案偵詢後，周嫌依賭博罪移送法辦，另9名賭客依社會秩序維護法裁罰。

新北市林口區周男把自家透天厝當賭場，被林口警方查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區周男把自家透天厝當賭場，被林口警方查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區周男把自家透天厝當賭場，被林口警方查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區周男把自家透天厝當賭場，被林口警方查獲。記者曾伯愷／翻攝

透天厝 賭博

延伸閱讀

8內地客賭場打群架影片瘋傳 遭永久禁入澳門

影／兄弟檔掛羊頭賣狗肉 中和棋牌社暗藏職業麻將賭場

賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 遭永久禁止入境

賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 澳門當局震怒：永久禁止入境

相關新聞

瑪莎拉蒂硬擠新北夜市出車禍 網狂虧「真的目屎那滴了！」

新北市樹林區博愛街為當地夜市，不過此路雖然晚間充滿逛街及用餐人潮，卻未實施交通管制，在地人都知道晚上開車進來必塞，而昨晚...

婦抱現金200萬元衝速食餐廳見假理專 警埋伏當場現形

假冒名人詐騙又一樁，雲林縣一名六旬婦人在網路上看到一則以財經節目主持人「胡睿涵」名義推薦的影片，加入詐騙集團成立的Lin...

老夫妻行穿道闖紅燈1死1傷 機車騎士過失致死罪起訴

李姓機車騎士去年騎機車經路口時，撞擊陳姓老夫妻造成一死一傷，基隆地檢署今天偵結，認為陳姓老夫妻過馬路雖走行人穿越道但闖行...

台南永康驚傳墜樓 男子從13樓住處墜地身亡

台南市永康區某大樓社區今中午驚傳約30男子不明原因墜樓死亡，中庭發出轟隆巨響引起住戶圍觀，案由警方調查偵辦死因。

凌晨吆喝聲過大…警破賭場逮10人 一查全是同校畢業

29歲周男把新北市林口區自家透天厝當賭場，上個月30日找來國中同學及學長一起賭德州撲克，因凌晨吆喝、喧嘩聲過大，引起巡邏...

驚險！機車騎士上山過彎衝出護欄 摔落10公尺邊坡

屏東縣消防局今天凌晨4點2分接獲民眾報案，三地門鄉中正路一段105號附近大轉彎處，一名機車騎士衝出護欄摔落約10公尺邊坡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦