凌晨吆喝聲過大…警破賭場逮10人 一查全是同校畢業
29歲周男把新北市林口區自家透天厝當賭場，上個月30日找來國中同學及學長一起賭德州撲克，因凌晨吆喝、喧嘩聲過大，引起巡邏警方注意隔著玻璃窗查看，見屋內有人聚賭，聯繫支援警力趕抵衝入屋內，當場控制10人，查扣賭具及計分籌碼等證物，一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌移送周男，另9人依社維法裁罰。
據了解，周姓男子（29歲）上個月29日晚上找來林男（29歲）、王男（29歲）、徐男（27歲）、陳男（28歲）、謝男（27歲）、林男（27歲）、黃男（26歲）、周男（29歲）、方男（29歲）等9位國中時的同學及學長，一起在其位於新北市林口區頂福2鄰自宅內聚賭。
翌日（4月30日）深夜0時45分左右，新北市林口警分局下福派出所員警巡邏經過，發現透天厝外停放多輛汽、機車，屋內不時傳出喧嘩及喊價聲，員警隔著玻璃窗隙縫查看見有人聚賭，經錄影蒐證並通報支援警力趕抵衝進屋內，當場逮捕周男等10人並查扣賭具撲克牌、總計2萬6600分的168枚計分籌碼。
周男辯稱「都是國中同學，聚在一起打牌而已」，經追問他才坦承以籌碼每10分換算台幣1元代價賭博，且每玩一局他可抽頭200至300元不等金額作為清潔費用，連同周男及另9人一併帶回偵辦。全案偵詢後，周嫌依賭博罪移送法辦，另9名賭客依社會秩序維護法裁罰。
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