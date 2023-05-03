聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚險！機車騎士上山過彎衝出護欄 摔落10公尺邊坡
屏東縣消防局今天凌晨4點2分接獲民眾報案，三地門鄉中正路一段105號附近大轉彎處，一名機車騎士衝出護欄摔落約10公尺邊坡上，警方、消防人員趕緊架梯救援，機車騎士35歲溫男送醫治療中，雙腳骨折、胸部肋骨骨折，車禍原因待調查。
今天凌晨4點，路過民眾發現趕緊報案，機車騎士疑上山途中，行經台24線大轉彎處，衝出護欄摔落邊坡，消防局獲報到場後，機車在路旁，機車騎士溫男平躺約10公尺深、傾斜40度的邊坡上，隨即架設低索救助救援，使用長背板、雙節梯及省力拖拉系統，並與員警協助，合力將溫男抬到平坦安全處，隨即送往屏基救治。
三地門分隊提醒，行經山區應減速慢行，切勿超速、疲勞駕駛，注意行車安全以免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言