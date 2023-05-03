驚險！機車騎士上山過彎衝出護欄 摔落10公尺邊坡

屏東縣消防局今天凌晨4點2分接獲民眾報案，三地門鄉中正路一段105號附近大轉彎處，一名機車騎士衝出護欄摔落約10公尺邊坡上，警方、消防人員趕緊架梯救援，機車騎士35歲溫男送醫治療中，雙腳骨折、胸部肋骨骨折，車禍原因待調查。

今天凌晨4點，路過民眾發現趕緊報案，機車騎士疑上山途中，行經台24線大轉彎處，衝出護欄摔落邊坡，消防局獲報到場後，機車在路旁，機車騎士溫男平躺約10公尺深、傾斜40度的邊坡上，隨即架設低索救助救援，使用長背板、雙節梯及省力拖拉系統，並與員警協助，合力將溫男抬到平坦安全處，隨即送往屏基救治。