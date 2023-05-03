影／桃園男車停家門前被撞 PO網懸賞找肇逃白車

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市林姓男子3天前晚上將轎車停在平鎮區湧光路住家前，突然車子發生「轟碰」聲響，他跑出發現愛車被撞，肇事車輛逃逸，他在網路社群懸賞求助「白車肇逃，協助找到有紅包」及報案，警方今天下午表示，接到報案調閱監視器查出白色車蔡姓車主涉嫌肇逃，已通知蔡男到案說明，釐清責任依法究辦。

林姓車主將愛車停放住家前竟被撞，肇事車輛逃逸，他調閱監視器發現是一輛白色轎車肇事逃逸，他在臉書社群貼文懸賞求助，「4月30日時間21時12分，山子頂湧光路，白色車肇事逃逸協尋，找到人有紅包」，林男向警方報案，警方立即調閱監視器，查出肇事車蔡姓車主（43歲）身分，並通知蔡男說明，目前蔡男尚未到案，該貼文引起網友熱議批評肇逃，也有網友PO文協助追查。

警方表示，經查白色轎行經該路段，不明原因擦撞停放路旁轎車，無人受傷，蔡姓駕駛肇事逃逸，警方調閱監視器，查出蔡男涉案，警方已通知到案說明釐清責任，若肇逃確定將違反道路交通管理處罰條例規定，可處1000以下、3000元以下罰鍰、吊扣駕駛執照1至3個月。

平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損（見圖），白色車肇事逃逸。圖／警方提供
平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損（見圖），白色車肇事逃逸。圖／警方提供
平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損，白色車肇事逃逸，車主在網路PO文找到有紅包。圖／警方提供
平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損，白色車肇事逃逸，車主在網路PO文找到有紅包。圖／警方提供
平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損（見圖），白色車肇事逃逸。圖／警方提供
平鎮區湧光路住家前轎車夜間被撞車損（見圖），白色車肇事逃逸。圖／警方提供

監視器 肇逃 車主

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