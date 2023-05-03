影／桃園男車停家門前被撞 PO網懸賞找肇逃白車
桃園市林姓男子3天前晚上將轎車停在平鎮區湧光路住家前，突然車子發生「轟碰」聲響，他跑出發現愛車被撞，肇事車輛逃逸，他在網路社群懸賞求助「白車肇逃，協助找到有紅包」及報案，警方今天下午表示，接到報案調閱監視器查出白色車蔡姓車主涉嫌肇逃，已通知蔡男到案說明，釐清責任依法究辦。
林姓車主將愛車停放住家前竟被撞，肇事車輛逃逸，他調閱監視器發現是一輛白色轎車肇事逃逸，他在臉書社群貼文懸賞求助，「4月30日時間21時12分，山子頂湧光路，白色車肇事逃逸協尋，找到人有紅包」，林男向警方報案，警方立即調閱監視器，查出肇事車蔡姓車主（43歲）身分，並通知蔡男說明，目前蔡男尚未到案，該貼文引起網友熱議批評肇逃，也有網友PO文協助追查。
警方表示，經查白色轎行經該路段，不明原因擦撞停放路旁轎車，無人受傷，蔡姓駕駛肇事逃逸，警方調閱監視器，查出蔡男涉案，警方已通知到案說明釐清責任，若肇逃確定將違反道路交通管理處罰條例規定，可處1000以下、3000元以下罰鍰、吊扣駕駛執照1至3個月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言