快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪莎拉蒂硬擠新北夜市出車禍 網狂虧「真的目屎那滴了！」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

瑪莎拉蒂「海神」開進夜市路段與機車發生車禍，畫面貼網後網友狂虧「真的目屎那滴了！」圖／我是樹林人臉書翻攝
瑪莎拉蒂「海神」開進夜市路段與機車發生車禍，畫面貼網後網友狂虧「真的目屎那滴了！」圖／我是樹林人臉書翻攝
新北市樹林區博愛街為當地夜市，不過此路雖然晚間充滿逛街及用餐人潮，卻未實施交通管制，在地人都知道晚上開車進來必塞，而昨晚就有一台知名瑪莎拉蒂「海神」開進該夜市路段，果然與機車發生車禍，畫面貼網後網友狂虧「真的目屎那滴了！」

位在新北市樹林區的博愛街，晚上有各式各樣的小吃、攤販供民眾逛街購物及用餐，而這條特色夜市有趣的是在地人都知道可以走進來、騎機車進來，但不要開車進來否則寸步難行。

而昨晚就有一台瑪莎拉蒂「海神」開進該路段，導致55歲男駕駛直行博愛街往保安街一段方向時，與對向女性32歲機車駕駛發生車禍，所幸無人受傷。

網友經拍照貼上網友狂虧「機車看到海神立馬臥地朝拜、應該是外地人、真的目屎那滴了！」

樹林警分局對此表示，現場由樹林派出所員警到場測繪處理，警方到場時雙方當事人均在現場雙方駕駛人實施酒測值均為 0 .00MG/L。雙方並於當場和解，表示不須警方協助處理。

警方到場時雙方當事人均在現場雙方駕駛人實施酒測值均為 0 .00MG/L。圖／新北樹林警分局提供
警方到場時雙方當事人均在現場雙方駕駛人實施酒測值均為 0 .00MG/L。圖／新北樹林警分局提供

夜市 車禍 瑪莎拉蒂

延伸閱讀

5800名學子受惠 新北調漲弱勢兒童早午餐券達百元

新北勞檢員自己就過勞 綠議員轟：每人服務增到250件

林金結開戰吳琪銘 新北土城、三峽雙強鼎立砲火猛

郭台銘拋1縣市1核電廠 新北綠黨團點名要侯友宜表態

相關新聞

瑪莎拉蒂硬擠新北夜市出車禍 網狂虧「真的目屎那滴了！」

新北市樹林區博愛街為當地夜市，不過此路雖然晚間充滿逛街及用餐人潮，卻未實施交通管制，在地人都知道晚上開車進來必塞，而昨晚...

台南永康傳墜樓 男子從13樓住處墜地身亡

台南市永康區某大樓社區今中午驚傳約30男子不明原因墜樓死亡，中庭發出轟隆巨響引起住戶圍觀，案由警方調查偵辦死因。

凌晨吆喝聲過大…警破賭場逮10人 一查全是同校畢業

29歲周男把新北市林口區自家透天厝當賭場，上個月30日找來國中同學及學長一起賭德州撲克，因凌晨吆喝、喧嘩聲過大，引起巡邏...

驚險！機車騎士上山過彎衝出護欄 摔落10公尺邊坡

屏東縣消防局今天凌晨4點2分接獲民眾報案，三地門鄉中正路一段105號附近大轉彎處，一名機車騎士衝出護欄摔落約10公尺邊坡...

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

洪姓男子上月26日在澎湖203縣道東衛岔路口和騎車的王姓遊客擦撞，卻被王男夥同好友痛毆，引起澎湖人民怨，警方帶回涉案4男...

三重危老建築都更工地鷹架倒塌 初步清查無人受傷

新北市三重區忠孝路三段15巷與三民街283巷口，下午2時許發生危老建築都更工地鷹架倒塌事故，因為占用道路，警方立刻派遣警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦