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瑪莎拉蒂硬擠新北夜市出車禍 網狂虧「真的目屎那滴了！」
新北市樹林區博愛街為當地夜市，不過此路雖然晚間充滿逛街及用餐人潮，卻未實施交通管制，在地人都知道晚上開車進來必塞，而昨晚就有一台知名瑪莎拉蒂「海神」開進該夜市路段，果然與機車發生車禍，畫面貼網後網友狂虧「真的目屎那滴了！」
位在新北市樹林區的博愛街，晚上有各式各樣的小吃、攤販供民眾逛街購物及用餐，而這條特色夜市有趣的是在地人都知道可以走進來、騎機車進來，但不要開車進來否則寸步難行。
而昨晚就有一台瑪莎拉蒂「海神」開進該路段，導致55歲男駕駛直行博愛街往保安街一段方向時，與對向女性32歲機車駕駛發生車禍，所幸無人受傷。
網友經拍照貼上網友狂虧「機車看到海神立馬臥地朝拜、應該是外地人、真的目屎那滴了！」
樹林警分局對此表示，現場由樹林派出所員警到場測繪處理，警方到場時雙方當事人均在現場雙方駕駛人實施酒測值均為 0 .00MG/L。雙方並於當場和解，表示不須警方協助處理。
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