新竹狗場飼養不當 縣府突襲稽查要求一周內改善
新竹縣動物保護防疫所今天接獲檢舉，前往新埔鎮旱坑地區鄭姓飼主的狗場稽查，發現65隻動物中，約63隻未絕育、15隻未辦寵物登記，現場犬隻2隻皮膚有輕微外傷，已強制送醫治療，另外也帶回2隻母犬檢查是否有懷孕情形。
今天稽查時，現場發現犬隻品種有法國鬥牛犬、柴犬及博美等共65隻，並發現現場飼養環境不佳，非常髒亂，新竹縣動物保護防疫所要求飼主一周內改善，後續也將依動物保護法相關規定，對飼主未絕育、未辦理寵物登記部分，將分別裁罰5萬及3千元以上罰鍰。
此外，新竹縣動物保護防疫所將調查是否有繁殖或買賣的行為，若發現有繁殖或買賣事實，將依動保法第25條之2，沒入所有犬隻，並處10萬元以上罰鍰。
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