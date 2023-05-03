新竹狗場飼養不當 縣府突襲稽查要求一周內改善

新竹縣動物保護防疫所今天接獲檢舉，前往新埔鎮旱坑地區鄭姓飼主的狗場稽查，發現65隻動物中，約63隻未絕育、15隻未辦寵物登記，現場犬隻2隻皮膚有輕微外傷，已強制送醫治療，另外也帶回2隻母犬檢查是否有懷孕情形。

今天稽查時，現場發現犬隻品種有法國鬥牛犬、柴犬及博美等共65隻，並發現現場飼養環境不佳，非常髒亂，新竹縣動物保護防疫所要求飼主一周內改善，後續也將依動物保護法相關規定，對飼主未絕育、未辦理寵物登記部分，將分別裁罰5萬及3千元以上罰鍰。