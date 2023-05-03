又是投資詐騙！男連日要匯180萬 宜警苦勸攔「終於撕了匯款單」

宜蘭市藍姓男子遭人以投資股票詐騙，日前兩度要匯出180萬元，第一天被攔阻，他第二天再去匯款，行員一眼就認出是同一人，通知員警到場協助，苦勸攔阻其匯款，男子當場撕掉匯款單後隨即離去。

宜蘭新民派出所警員林佑昇、吳知容4月28日上午接獲富邦銀行行員報案，有人疑似遭投資詐騙。經調查，44歲藍姓男子昨天已經臨櫃，想要提款匯出180萬元，由於當場無法詳實說明匯款用途，警方攔阻該筆鉅額轉帳至他人帳戶，未料此人28日再次臨櫃欲匯出相同金額，行員機警察覺同一人且舉止有異，立即通報警方到場協助。

員警現場詢問對方匯款的用途？藍姓男子向警方表示該筆款項欲使用於「投資股票」，男子匯款的態度十分堅決，不信詐騙，也不希望警方干涉。

員警透過警政系統查出要匯款的這個帳號，已經被發現詐騙且被列為「警示帳戶」，耐心向他解釋，最近接獲很多類似投資詐騙的案例，苦口婆心勸說是假冒投資詐騙的典型範例，男子當下才撕掉匯款單，表示自己不會匯款後隨即離去。

宜蘭分局長余中義表示，各類型詐騙猖獗，警方秉持著「救一個是一個」使命感，守護居民的辛苦積蓄與財產，與金融機構搭建良善的溝通橋梁，迅速阻詐。