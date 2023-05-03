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雲林4個月破獲50件假求職真詐騙 家庭代工詐騙手法最多

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

求職旺季到，加上疫情解封，詐騙集團活躍度大增，假求職真詐騙案件大爆發，雲林縣今年1至4月就發生50件，高於去年同期，其中又以家庭代工求職、應徵會計人員詐騙最多，雲林縣政府將深入校園宣導求職防騙觀念。

雲林縣警局長林故廷說，雲林縣今年1至3月阻詐34件，成功攔阻1100多萬元，縣警局統計，今年1至4月假求職真詐騙案件就有50件，比去年同期增加近4成，以家庭代工求職、應徵會計人員詐騙最多。

他呼籲，社群媒體上的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺，千萬不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等，也不要簽立本票、不明契約書或作保證人，避免變成詐騙集團的人頭帳戶。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，求職要堅持三備七不原則，亦即「請家人或親友陪同面試或事先告知面試地點、檢視應徵資訊屬實與否、蒐集應徵公司資料」的三大準備，以及「不繳不知用途費用、不買公司產品、不辦信用卡、不隨便簽署契約、證件自己保管不離身、不喝不明飲料、不從事非法工作」的七不原則。

雇主面試若詢問「你有計畫什麼時候結婚嗎？」「你打算什麼時候懷孕？」「是否為愛滋感染者？」「是否曾有犯罪紀錄、有無卡債？」等和工作專業無關的隱私問題時，可拒絕提供非屬就業所需的隱私資料。

雲林縣長張麗善提醒，不只老人，年輕人也很容易被詐騙，孩子可能利用暑假要打工、求職，家長一定要讓孩子知道現在詐騙手法有哪些，才能做好防範。

求職旺季到，加上疫情解封，詐騙集團活躍度大增，假求職真詐騙案件大爆發，雲林縣政府將深入校園宣導求職防騙觀念。記者陳雅玲／攝影
求職旺季到，加上疫情解封，詐騙集團活躍度大增，假求職真詐騙案件大爆發，雲林縣政府將深入校園宣導求職防騙觀念。記者陳雅玲／攝影
求職旺季到，加上疫情解封，詐騙集團活躍度大增，假求職真詐騙案件大爆發，雲林縣政府將深入校園宣導求職防騙觀念。記者陳雅玲／攝影
求職旺季到，加上疫情解封，詐騙集團活躍度大增，假求職真詐騙案件大爆發，雲林縣政府將深入校園宣導求職防騙觀念。記者陳雅玲／攝影

詐騙集團 求職 雲林

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