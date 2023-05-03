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影／苗栗無照少年闖紅燈連撞3機車 失控衝進騎樓4人傷
17歲江姓少年今天清晨7點多駕駛白色轎車，行經苗栗縣頭份市和平路、自強路口時，疑似闖紅燈，接連撞上3輛機車後衝進路邊騎樓，這起事故造成4人受傷，車禍原因待調查釐清。
苗栗縣消防局表示，今天清晨7點45分接獲頭份市和平路渣打銀行前車禍救護，通報頭份、竹南共3輛救護車前往，事故現場有4人受傷，傷者意識清楚，經處置後送為恭醫院治療。
警方初步調查，駕駛轎車的江姓少年當時載著21歲的陳姓男子沿和平路行駛，疑似闖紅燈與3輛機車發生碰撞，並失控衝進騎樓，他與陳姓乘客及騎機車的林姓女子、張姓女子都受輕傷送醫，相關駕駛人酒測值都是0，車禍原因待調查，駕駛汽車的江姓少年未成年，沒有駕照又闖紅燈，違規部分將開罰。
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