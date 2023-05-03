影／苗栗無照少年闖紅燈連撞3機車 失控衝進騎樓4人傷

17歲江姓少年今天清晨7點多駕駛白色轎車，行經苗栗縣頭份市和平路、自強路口時，疑似闖紅燈，接連撞上3輛機車後衝進路邊騎樓，這起事故造成4人受傷，車禍原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，今天清晨7點45分接獲頭份市和平路渣打銀行前車禍救護，通報頭份、竹南共3輛救護車前往，事故現場有4人受傷，傷者意識清楚，經處置後送為恭醫院治療。