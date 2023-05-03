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北市女遇愛情詐騙 提供人頭戶還被洗腦充當車手 領35萬遭警逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓婦人日前跑去銀行提領35萬元現金，行員見提領金額大主動關心，她卻無法完整交代用途，銀行反向查證，發現35萬是詐騙金流，立刻報警。警方追問得知，原來劉婦在網上遇到愛情詐騙，誤信話術提供自己的帳戶給詐團使用，再被洗腦成車手提領不法所得，由於劉婦涉及詐欺罪，當下逮捕送辦，人財兩失也令劉婦後悔莫及。

中正第一分局仁愛路派出所上月27日接獲銀行通報，一名劉婦（54歲）疑似遭遇詐騙趕抵，劉婦供稱，要提領自己帳戶內的35萬元現金，給朋友的大伯當醫藥費，只是警察問「朋友是誰？」「朋友的大伯妳見過嗎？」劉婦均無法明確交代。

銀行見劉婦帳戶有多筆鉅額現金進出紀錄，反向查證，發現劉婦的帳號有詐騙通報紀錄，有被害人受詐騙款項匯入她的帳戶，警方以此角度切入詢問，劉婦這才表示，在網路上遇到一名陌生男子天天跟她噓寒問暖，對方稱願意娶她為妻，但是需要「愛情基金」，才把帳號、密碼跟對方說，供對方使用。

警方一聽，知道這是常見的愛情詐騙，懷疑劉婦被話術哄騙，帳戶遭詐團充當人頭戶，然後再被洗腦，幫忙提領不法金流，經耐心解釋，劉婦才發覺被騙。由於帳戶金流涉及詐騙款項，警方依現行犯依法逮捕，詢後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。劉婦得知要被移送法辦，人財兩失一度在派出所哭了出來，後悔莫及。

中正警第一分局呼籲，社群網站、交友軟體等網路交友陷阱多，容易遭詐騙、甚至不自覺淪為詐欺車手，呼籲民眾千萬不要提供帳戶相關資訊，若有疑問可打165專線諮詢，或打110報警求助。

劉姓婦人遭詐團話術哄騙，提供自己的帳戶充當人頭戶，事後又被愛情沖昏頭，被洗腦去銀行提領35萬元不法所得，被警方依詐欺現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
劉姓婦人遭詐團話術哄騙，提供自己的帳戶充當人頭戶，事後又被愛情沖昏頭，被洗腦去銀行提領35萬元不法所得，被警方依詐欺現行犯逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

詐騙 愛情 詐欺

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