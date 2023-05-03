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海外求職詐騙廣告引關注 警逮5嫌

中央社／ 高雄3日電

知名人力銀行去年刊登一個柬埔寨職缺，且文案中直指「誰拿刀拿槍逼你上機」，刑事局南部打擊犯罪中心查出為詐騙集團拐騙國人從事詐騙機房，將5名嫌犯查緝到案。

刑事警察局南部打擊犯罪中心去年間陸續接獲情資，得知有詐騙集團透過國內知名人力銀行網站刊登求職廣告，拐騙國人赴柬埔寨從事詐欺機房工作，一查發現集團求職廣告曾因用字太尖銳，引起網友關注討論。

廣告中提及「都是成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機，我相信所有國外公司的人事一定都告知過，國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間」。

南打會同高雄市政府警察局苓雅分局自去年9月起執行數波拘提、搜索行動，查出蘇姓女仲介負責刊登徵才廣告，以每月可賺取新台幣5萬至16萬元不等薪資，徵求遊戲客服或電話行銷人員招攬國人，再由蘇女透過手機視訊面試，並協助訂購機票及簽證等，詐騙求職民眾赴柬埔寨。

不過，當求職民眾抵達柬埔寨，才發現實際是被逼從事詐騙機房工作，並遭扣留護照。如工作未滿半年需提前離開，則需賠付5000元至9000元美金贖金，才得以返國，全案共緝獲蘇女等5名犯嫌到案。

南打今天發布新聞稿指出，警方近日偵破全案後，將蘇女等5人依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由及洗錢防制法等罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

詐騙集團 廣告

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