51交通大執法 新莊警：2天開罰69件路口不停讓行人

為洗刷台灣是行人地獄的惡名，警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」並從5月1日起全台大執法。2天來新北市新莊警分局已取締69件路口不停讓行人，依法開處3600元罰鍰。呼籲民眾尊重行人權益，共同維護交通秩序與安全。

據了解，新北市新莊警分局自5月1日啟動大型交通專案執法，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」以及影響行人通行的「人行道違規（臨時）停車」和「路霸路障」加強取締，同時同步宣導行人穿越馬路時應遵守的安全觀念，以降低行人道路交通事故與傷亡人數。

新莊警表示，統計從5月1日至5月2日為止，共取締路口不停讓行人69件、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開6件、人行道違規臨時停車100件、路霸路障31件已法開單舉發。