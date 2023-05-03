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51交通大執法 新莊警：2天開罰69件路口不停讓行人
為洗刷台灣是行人地獄的惡名，警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」並從5月1日起全台大執法。2天來新北市新莊警分局已取締69件路口不停讓行人，依法開處3600元罰鍰。呼籲民眾尊重行人權益，共同維護交通秩序與安全。
據了解，新北市新莊警分局自5月1日啟動大型交通專案執法，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」以及影響行人通行的「人行道違規（臨時）停車」和「路霸路障」加強取締，同時同步宣導行人穿越馬路時應遵守的安全觀念，以降低行人道路交通事故與傷亡人數。
新莊警表示，統計從5月1日至5月2日為止，共取締路口不停讓行人69件、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開6件、人行道違規臨時停車100件、路霸路障31件已法開單舉發。
新莊分局分局長周振安表示，強力執法目的不在於開罰，而是提醒駕駛人注意禮讓行人提高交安意識，減少交通事故的發生，呼籲一起尊重行人權益，從觀念建立到實際行動改變，共同維護交通秩序與安全。
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