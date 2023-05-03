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影／神風特工隊再現 新北自行車突然換車道 慘遭機車撞飛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

周姓女子今早騎UBike自行車在新北市永和區突然直接從外側車道變換車道左偏騎進內側車道，後方機車騎士周姓男子閃避不及，從後方直接追撞將周女撞飛，二人當場人車倒地。二人酒測值均為零，所幸二人都是擦挫傷，無生命危險，確實肇事原因，現由警方調查釐清中。

周姓女子（42歲）今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，由於正值上班交通尖鋒時段，福和路上車流量十分大，周女卻突然從外側車道變換車道左偏騎進內側車道，後方機車騎士周姓男子（58歲）閃避不及，直接從後方追撞將周女撞飛，二人當場人車倒地。

由於撞擊力道十分猛烈，UBike自行車車頭變形，周女因手部、腳部、腰部受傷，周男為手部、腳部受傷，警方獲報到場，叫救護車將二人送醫，並依規定現場測繪處理。二人酒測值均為零，所幸二人都是擦挫傷，無生命危險，確實肇事原因，現由警方調查釐清中。

周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，遭後方機車騎士撞飛。記者王長鼎／翻攝
周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，遭後方機車騎士撞飛。記者王長鼎／翻攝
周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，遭後方機車騎士撞飛，二人當場人車倒地。記者王長鼎／翻攝
周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，遭後方機車騎士撞飛，二人當場人車倒地。記者王長鼎／翻攝
周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，後方機車騎士周姓男子閃避不及，將周女撞飛。記者王長鼎／翻攝
周姓女子今天騎UBike自行車在新北市永和區沿福和路往北市方向永福橋方向行駛，突然從外側車道變換車道騎進內側車道，後方機車騎士周姓男子閃避不及，將周女撞飛。記者王長鼎／翻攝

車道 自行車

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