新化慣竊橫行什麼都偷 民受害跳腳 警鎖定拘提到案

台南市新化區今年3月發生多起竊案警方調閱監視器鎖定張姓男子涉嫌重大，警方前天深夜持拘票拘提張到案，至少犯下4起，警詢後今依竊盜罪嫌送辦。

新化區3月14、25、29、31日在北勢、協興、東榮里陸續發生竊案，遭竊物品有電纜線、抽水馬達、不鏽鋼製品等，民眾氣得直跳腳。

新化警分局新化所、唪口所受理民眾報案後，分局長王智民指示組成專案小組，經調閱監視器鎖定住台南市區41歲慣竊張男開小貨車涉案涉有重嫌，於檢具相關事證後報請台南地檢署核發拘票後，前晚10時許持拘票將張嫌拘提到案。

經查，張男3月多次於新化區以利剪等工具竊盜被害人電纜線、無熔絲開關、抽水馬達電、避雷針、不鏽鋼製品、鐵製品等，估約價42萬元，犯案後將贓物帶往不詳地點銷贓。