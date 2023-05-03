聽新聞
test
0:00 / 0:00
新化慣竊橫行什麼都偷 民受害跳腳 警鎖定拘提到案
台南市新化區今年3月發生多起竊案警方調閱監視器鎖定張姓男子涉嫌重大，警方前天深夜持拘票拘提張到案，至少犯下4起，警詢後今依竊盜罪嫌送辦。
新化區3月14、25、29、31日在北勢、協興、東榮里陸續發生竊案，遭竊物品有電纜線、抽水馬達、不鏽鋼製品等，民眾氣得直跳腳。
新化警分局新化所、唪口所受理民眾報案後，分局長王智民指示組成專案小組，經調閱監視器鎖定住台南市區41歲慣竊張男開小貨車涉案涉有重嫌，於檢具相關事證後報請台南地檢署核發拘票後，前晚10時許持拘票將張嫌拘提到案。
經查，張男3月多次於新化區以利剪等工具竊盜被害人電纜線、無熔絲開關、抽水馬達電、避雷針、不鏽鋼製品、鐵製品等，估約價42萬元，犯案後將贓物帶往不詳地點銷贓。
警方說，已查知張嫌另可能涉及其他多起竊案，警詢後送辦，專案小組已擴大偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言