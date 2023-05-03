快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中阿嬤趕流行要投資比特幣 50萬老本險入歹徒口袋

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人在上月底要領存款50萬元，行員詢問用途，陳婦一時詞窮，宣稱是要裝潢房屋，後來才透露是要投資比特幣，因陳婦高齡，投資高風險的虛擬貨幣很可疑，因此通知警方到場，警方認為是詐騙伎倆，才保住陳婦老本。

第五分局文昌派出所在上月28日接獲國泰世華銀行報案，稱一名71歲老婦表示要領取新台幣50萬元，行員覺得有異狀，警方獲報到場後，老婦結結巴巴地稱於是要拿來給房屋裝潢用的，並沒有要幹嘛，警方耐心的突破老婦的心防，才告知是要拿來投資比特幣，警方告知此類詐騙手法及話術，老婦知情後，放棄領款的念頭，十分感謝警方以及行員的協助。

第五警分局文昌所警員林富仁、詹弘蔚，上月28日下午2時許接獲國泰世華銀行通報，陳姓婦人（71歲）到銀行櫃台要提領50萬元，因屬於大額提領，行員詢問用途，陳婦一時結巴，直說是「裝潢房屋」，但行員追問，陳婦又支吾其詞，因此通知警方到場。

警方到場後，陳婦結巴回應，50萬元是要裝修房屋，但詢問裝修細節，陳婦卻無法回答，陳婦接著才吐實，是要投資虛擬貨幣比特幣，但怎麼投資的細節不清楚。

警方提醒陳婦，任何事都須先經查證，不要輕易相信他人片面之辭，而損失大筆金錢，陳婦聽到警方建議後，取消領款念頭。

第五分局提醒民眾，投資應循合法管道，對於投資標的應做好功課、審慎評估，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。

台中市七旬陳姓婦人要提領50萬元投資比特幣，警方認為陳婦是掉入詐騙陷阱，阻止提領。圖／第五警分局提供
台中市七旬陳姓婦人要提領50萬元投資比特幣，警方認為陳婦是掉入詐騙陷阱，阻止提領。圖／第五警分局提供

詐騙集團 比特幣 虛擬貨幣

延伸閱讀

高雄女透過「親表哥」投資虛擬貨幣 原來他是騙子

影／新北男花5萬買毒品 不到30分鐘就遇警被查獲

美第一共和銀行重燃銀行業疑慮 比特幣大漲8%

渣打分析師：明年底以前 比特幣有望攀抵10萬美元

相關新聞

獨／查弓箭虐貓驚見狗狗煉獄 新竹疑現地下繁殖場

新竹縣新埔鎮驚傳疑似地下繁殖場，新竹縣議員朱健銘今前往新埔旱坑查訪弓箭虐貓，卻意外在一旁三合院平房聽見大量幼犬哀嚎，走進...

婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 竹市府怠忽職守遭判國賠269萬

新竹市一名75歲王姓婦人前年8月在南寮漁港晨運時，意外遭6隻流浪狗追逐而摔死，家屬向新竹市政府求償遭拒，憤而提出國賠，新...

前車小孩掉安全帽 後車婦人閃避飛來橫禍出車禍

高雄市前鎮區昨天傍晚1名婦人騎機車摔傷，網路傳出，她疑是為了閃避前方機車掉落的安全帽，才不慎摔傷，經路人報警後送醫，暫無...

台中阿嬤趕流行要投資比特幣 50萬老本險入歹徒口袋

台中市七旬陳姓婦人在上月底要領存款50萬元，行員詢問用途，陳婦一時詞窮，宣稱是要裝潢房屋，後來才透露是要投資比特幣，因陳...

注意！嘉縣民雄警分局硬起來 9處易事故路段嚴加取締

嘉義縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格加強取締，尤其是「路口不停讓行人、違規...

影／兄弟檔掛羊頭賣狗肉 中和棋牌社暗藏職業麻將賭場

新北警方查獲郭姓兄弟檔掛羊頭賣狗肉，開棋牌社暗藏職業麻將賭場，前天上門查緝，查獲7名賭客，查扣賭資1萬1000元、抽頭金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦