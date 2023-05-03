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台中阿嬤趕流行要投資比特幣 50萬老本險入歹徒口袋
台中市七旬陳姓婦人在上月底要領存款50萬元，行員詢問用途，陳婦一時詞窮，宣稱是要裝潢房屋，後來才透露是要投資比特幣，因陳婦高齡，投資高風險的虛擬貨幣很可疑，因此通知警方到場，警方認為是詐騙伎倆，才保住陳婦老本。
第五分局文昌派出所在上月28日接獲國泰世華銀行報案，稱一名71歲老婦表示要領取新台幣50萬元，行員覺得有異狀，警方獲報到場後，老婦結結巴巴地稱於是要拿來給房屋裝潢用的，並沒有要幹嘛，警方耐心的突破老婦的心防，才告知是要拿來投資比特幣，警方告知此類詐騙手法及話術，老婦知情後，放棄領款的念頭，十分感謝警方以及行員的協助。
第五警分局文昌所警員林富仁、詹弘蔚，上月28日下午2時許接獲國泰世華銀行通報，陳姓婦人（71歲）到銀行櫃台要提領50萬元，因屬於大額提領，行員詢問用途，陳婦一時結巴，直說是「裝潢房屋」，但行員追問，陳婦又支吾其詞，因此通知警方到場。
警方到場後，陳婦結巴回應，50萬元是要裝修房屋，但詢問裝修細節，陳婦卻無法回答，陳婦接著才吐實，是要投資虛擬貨幣比特幣，但怎麼投資的細節不清楚。
警方提醒陳婦，任何事都須先經查證，不要輕易相信他人片面之辭，而損失大筆金錢，陳婦聽到警方建議後，取消領款念頭。
第五分局提醒民眾，投資應循合法管道，對於投資標的應做好功課、審慎評估，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。
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