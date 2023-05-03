聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意！嘉縣民雄警分局硬起來 9處易事故路段嚴加取締
嘉義縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格加強取締，尤其是「路口不停讓行人、違規臨時停車及道路障礙」等違規事項，全面加強執法，維護用路人安全。
民雄、大林、新港及溪口鄉易超速違規及車禍路段，民雄警分局即日起加強執法取締，包括民雄鄉台一線與頭橋工業路口、民雄鄉台一線與埤角路口、民雄鄉164線與79線（福懋加油站）、民雄鄉106線（大學路）與正大路。
以及，大林鎮中正路與民生路（榮林陸橋）、大林鎮南華路（南華大學）、新港鄉159線與中洋路口、新港鄉164線與大潭路口、溪口鄉溪民路與成功路口等9處，機動執行交通稽查勤務，加強取締重大交通違規。
民雄警分局表示，5月份起，針對用路人「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等違規態樣加強執法，維護用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言