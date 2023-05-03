快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！嘉縣民雄警分局硬起來 9處易事故路段嚴加取締

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格加強取締，尤其是「路口不停讓行人、違規臨時停車及道路障礙」等違規事項，全面加強執法，維護用路人安全。

民雄、大林、新港及溪口鄉易超速違規及車禍路段，民雄警分局即日起加強執法取締，包括民雄鄉台一線與頭橋工業路口、民雄鄉台一線與埤角路口、民雄鄉164線與79線（福懋加油站）、民雄鄉106線（大學路）與正大路。

以及，大林鎮中正路與民生路（榮林陸橋）、大林鎮南華路（南華大學）、新港鄉159線與中洋路口、新港鄉164線與大潭路口、溪口鄉溪民路與成功路口等9處，機動執行交通稽查勤務，加強取締重大交通違規。

民雄警分局表示，5月份起，針對用路人「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等違規態樣加強執法，維護用路人安全。

嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，加強取締。圖／民雄警分局提供
嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，加強取締。圖／民雄警分局提供
嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，加強取締。圖／民雄警分局提供
嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，加強取締。圖／民雄警分局提供
嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格取締。圖／民雄警分局提供
嘉縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格取締。圖／民雄警分局提供

路口不停讓行人 人行道

延伸閱讀

嘉縣推鄒族部落觀光 阿里山來吉以山豬特色吸睛

嘉縣三間村長遭控涉幽靈人口 當選無效之訴地院駁回

嘉縣60台重機組迎娶隊伍 場面壯觀吸睛

嘉縣議員創親子服務處 貓咪壁畫成打卡亮點

相關新聞

獨／查弓箭虐貓驚見狗狗煉獄 新竹疑現地下繁殖場

新竹縣新埔鎮驚傳疑似地下繁殖場，新竹縣議員朱健銘今前往新埔旱坑查訪弓箭虐貓，卻意外在一旁三合院平房聽見大量幼犬哀嚎，走進...

婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 竹市府怠忽職守遭判國賠269萬

新竹市一名75歲王姓婦人前年8月在南寮漁港晨運時，意外遭6隻流浪狗追逐而摔死，家屬向新竹市政府求償遭拒，憤而提出國賠，新...

前車小孩掉安全帽 後車婦人閃避飛來橫禍出車禍

高雄市前鎮區昨天傍晚1名婦人騎機車摔傷，網路傳出，她疑是為了閃避前方機車掉落的安全帽，才不慎摔傷，經路人報警後送醫，暫無...

台中阿嬤趕流行要投資比特幣 50萬老本險入歹徒口袋

台中市七旬陳姓婦人在上月底要領存款50萬元，行員詢問用途，陳婦一時詞窮，宣稱是要裝潢房屋，後來才透露是要投資比特幣，因陳...

注意！嘉縣民雄警分局硬起來 9處易事故路段嚴加取締

嘉義縣民雄警分局今天發布轄區9處易發生交通事故路段，即日起實施移動式測速照相，嚴格加強取締，尤其是「路口不停讓行人、違規...

影／兄弟檔掛羊頭賣狗肉 中和棋牌社暗藏職業麻將賭場

新北警方查獲郭姓兄弟檔掛羊頭賣狗肉，開棋牌社暗藏職業麻將賭場，前天上門查緝，查獲7名賭客，查扣賭資1萬1000元、抽頭金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦