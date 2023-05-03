影／兄弟檔掛羊頭賣狗肉 中和棋牌社暗藏職業麻將賭場

新北警方查獲郭姓兄弟檔掛羊頭賣狗肉，開棋牌社暗藏職業麻將賭場，前天上門查緝，查獲7名賭客，查扣賭資1萬1000元、抽頭金1800元、籌碼8520元、監視器2具，警詢後將郭姓兄弟二人依賭博罪移送新北地檢署偵辦，賭客依社維法各裁罰6000元。

新北市中和警方日前接獲線報，中和區安平路一處棋牌社，以複合式經營為名提供美食餐飲，卻疑似暗中經營職業麻將賭場，警方前往查訪，發現棋牌社人員出入十分複雜。

警方今年4月30日深夜11時許，持新北地法核發搜索票入內查緝，果真查獲41 歲與34歲郭姓兄弟二人，哥哥負責現場管理員，弟弟則是棋牌社實際負責人，在場共7名賭客，查扣賭資1萬1000元、抽頭金1800元、籌碼8520元、監視器2具等證物。

據了解，棋牌社透過臉書社團發文招攬牌友，並由line群組過濾身分並call客糾眾聚賭，賭客需先至該棋牌社旁網咖開台並先繳納場地費後，棋牌社管理員將麻將桌通電後就可以聚賭，賭局結束後，賭客自行以點數卡計算賭資，店家則收取人頭費，每人1個小時60元、3個小時優惠150元，店內外裝設多支監視鏡頭，用以監控賭客並以此方式規避警方查緝。