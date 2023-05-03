聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人被詐騙深信不疑 竹南警方花1小時才成功勸阻匯款
苗栗縣竹南警分局昨午接獲竹南鎮某一處郵局通報稱，有一名婦女疑似遭詐騙要提領60萬元，警備隊副隊長林定正與警員周柏穎立即趕赴處理，由於婦人被詐騙深信不疑，兩警苦勸她1小時才成功打消匯款念頭，保住積蓄。
警方表示，該婦人至郵局要臨櫃提款60萬元，行員關懷詢問對於大額現金用途，但她始終交代不清，後稱因媽媽年紀大，不方便一直前往郵局領錢，行員察覺有異，便報警處理。
員警到場後，婦人又改口稱是家裡要裝潢，員警知道婦人應該已落入詐騙集團圈套中，苦口婆心一再勸說，但婦人卻仍對詐騙集團技倆深信不疑，拒不吐實用錢狀況。
隨後警方請婦人至派出所接受深入說明相關詐騙的手法，副所長劉佾庭及警察志工也加入勸說行列，前後費盡1個小時左右，婦人才向警方坦言，前幾天接獲自稱檢察官男子電話，指稱她個資遭盜用，需要先將錢領出再匯入指定帳戶監管，才能將個資鎖定解除，因此才要將錢領出。經警方勸說她終於相信自己遭詐騙，打消取款念頭，成功保住辛苦積蓄。
警方提醒民眾，詐騙集團除以假檢警利用個資被盜用等詐騙手法外，甚至會教導被害人於金融機構提(匯)款時，要如何應對矇騙行員，待匯款成功後，詐騙集團便立刻取走被害人辛苦錢後銷聲匿跡，後悔莫及。呼籲如遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報警處理，提高警覺以保障自身財產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言