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前車小孩掉安全帽 後車婦人閃避飛來橫禍出車禍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區昨天傍晚1名婦人騎機車摔傷，網路傳出，她疑是為了閃避前方機車掉落的安全帽，才不慎摔傷，經路人報警後送醫，暫無大礙。警方查出，婦人前方的機車載小孩，小孩疑沒扣好帽帶，安全帽才掉落，正找載小孩的騎士查明肇事原因。

據了解，昨天傍晚6點多，林姓婦人騎機車經過高雄市前鎮區中山四路，由南往北方向行駛，當時正逢下班時段，機車道有不少機車，她前方的機車男騎士載2名小孩，突然後座的小孩掉落安全帽，林婦為閃避安全帽摔傷。

警、消據報到場，將林婦送小港醫院治療，林婦身體多處擦挫傷，無生命危險，也無酒駕情事。

目擊者將行車記錄器影片貼上網路後，警方根據網路影像，表示案發時，目擊車禍的路人曾追上載小孩的騎士，告訴騎士說小孩掉安全帽，有人閃安全帽出車禍，不過，騎士仍載小孩離去，正根據相關影像車籍資料，找騎士釐清肇事原因。

前鎮警分局表示，依據道路交通安全規則規定，機車駕駛人及乘客應扣緊安全帽，下列規定配戴安全帽，家長騎車後載小孩，小孩掉落安全帽，仍可處罰家長500元；如因造成他人傷害而沒留在車禍現場，家長可能吃上肇事逃逸官司。

高雄林姓婦人為閃避前方小孩掉落的安全帽自摔，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄林姓婦人為閃避前方小孩掉落的安全帽自摔，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄林姓婦人為閃避前方小孩掉落的安全帽自摔。圖／擷取自記者爆料網
高雄林姓婦人為閃避前方小孩掉落的安全帽自摔。圖／擷取自記者爆料網

安全帽 車禍 高雄市

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