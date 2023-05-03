獨／查弓箭虐貓驚見狗狗煉獄 新竹疑現地下繁殖場

新竹縣新埔鎮驚傳疑似地下繁殖場，新竹縣議員朱健銘今前往新埔旱坑查訪弓箭虐貓，卻意外在一旁三合院平房聽見大量幼犬哀嚎，走進才看見現場品種犬被塞滿狗籠，籠內更是踏滿狗屎，現場宛如狗狗煉獄，新竹縣動保所今上午同步接獲通報前往搜查，不排除依動保法對業者開罰25萬元。

鄭姓業者喊冤，指出該處不是繁殖場，雖然他在竹北經營寵物店，但這些狗都是已經淘汰的繁殖犬，無法再生育，他是好心收留這些被淘汰的繁殖犬，希望讓牠們善終，平時也定時投餵飼料、清理環境。

鄭姓業者表示，原本他是在外縣市從事合法繁殖場生意，但因農地申請設施條件嚴苛，他輾轉中南部都找不到地方好安置這批毛小孩，不得已才會跑來新竹山區向居民租借民宅，但期間也多次求助各縣市動保機關，都得不到回應。

竹縣動保所持懷疑態度，率隊前往訪查，據清點現場犬隻數量高達65隻，全部被塞在狗籠內，現場紅磚平房屋內幾乎疊滿狗籠，糞便、尿液也隨著狗籠垂直流淌，現場屎尿橫流、臭氣沖天，連動保所人員都要穿著防護服才能入內，更慘的是大量狗兒哀嚎聲不絕於耳。

朱健銘表示，原本他要查訪當地一件弓箭虐貓事件，野貓遭人拿弓殘忍射穿慘死，沒想到卻意外發現疑似繁殖場，現場犬隻多達數十隻、品種數種，包含柴犬、法鬥等，都是寵物店熱門的品種犬。

動保所長彭正宇表示，飼主坦承現場犬隻並未結紮，目前將搜集現場證據，若發現現場有懷孕母狗或剛出生幼犬，就可認定為非法繁殖場，不過目前尚未逐一檢查現場犬隻是否懷孕，但若未發現非法繁殖的情況，也會要求飼主改善飼養環境。

朱健銘指出，目前柴犬、法鬥等品種犬市價約在2萬到2.2萬元之間不等，因此部分業者認為有利可圖，仍會鋌而走險設非法地下繁殖場，且部分飼主仍有品種犬迷思，寧願花大把鈔票買名犬，為的也只是多張寵物店開立的「血統證明書」，卻往往忽視這些名犬來源可能都是非法地下繁殖場，不僅飼養環境惡劣，甚至犬隻大小病纏身。