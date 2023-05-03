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假冒電信公司謊稱積欠電話費 男子險遭詐騙4萬多元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市鍾姓中年男子昨天接到自稱電信公司客服來電，客服人員聲稱他積欠國際漫遊電話費4萬多元，如未能儘速匯款繳納該費用，住家電話將會一併遭斷話，要求他到自動櫃員機依照指示轉帳。鍾半信半疑到派出所詢問，警員告知是假催收電信費詐騙手法，及時保住他辛苦積蓄。

50歲鍾姓中年男子昨天中午11點多到市警二分局海安派出所，向警方詢問此事。鍾男表示，他接到到自稱電信公司電信客服來電，客服人員稱鍾名下有一支門號有一筆積欠國際漫遊電話費4萬3726元尚未繳費，如未能儘速匯款繳納該費用，住家電話將會一併遭斷話。

對方還要求鍾先行前往附近自動櫃員機依照指示轉帳，否則逾期後會增加費用，帳戶會被凍結。

鍾半信半疑，向員警詢問電信費未繳後果，警員吳玟庭、黃揚傑了解雙方通話內容後，知道這是假催收電信費詐騙老梗，向他解釋詐騙集團慣用詐騙話術，假借積欠電話費要求民眾轉帳至不明帳戶，進而不法獲利益。

員警耐心說明近期諸多類似案例，叮囑鍾若再接獲類似要求匯款來電，務必冷靜審慎查證，鍾才驚覺險遭詐騙，頻向員警及行員致謝。

台南市警二分局呼籲，民眾如果接獲可疑電話，採取「一聽二掛三查證」的步驟，並撥打165反詐騙專線或110向警方報案及查證，以免誤入詐騙集團陷阱。

鍾姓中年男子遭到假催收電信費詐騙，鍾半信半疑到派出所詢問，警員告知是詐騙手法，及時保住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
鍾姓中年男子遭到假催收電信費詐騙，鍾半信半疑到派出所詢問，警員告知是詐騙手法，及時保住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 客服 台南

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