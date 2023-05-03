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高雄女透過「親表哥」投資虛擬貨幣 原來他是騙子

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄黃姓女子昨天到銀行要匯款給表哥，稱要請表哥幫忙購買虛擬貨幣。行員懷疑她可能受騙，請警方到場，查出收款人帳戶已列為警示帳戶。黃女氣敗壞去電給對方，質問為什麼騙她，對方掛斷電話後，她才警覺險些上當，說出對方不是她的親表哥。

35歲的黃姓女子昨天到高雄市鳳山區五甲二路某銀行，臨櫃要匯款42萬元。行員關心她匯款用途，聽她說「要付保證金」領回獲利，直覺她受騙，才通知鳳山警分局五甲派出所員警到場。

黃女告訴員警，她要購買虛擬貨幣，才要匯錢給在台北證券公司的表哥。員警告知她，虛擬貨幣也要專屬帳戶，匯款到別人的帳戶，很可能會被騙。黃女稱對方是自己的「親表哥」，不相信自己受騙。但警方根據收款人帳號，查出這帳號已列警示帳戶，被通報過19次，要黃女別再上當。

黃女氣急敗壞，立刻打電話給她口中的「親表哥」，但對方仍一再要引導她繼續匯款，後來覺得已經騙不了便掛斷電話，黃女才認清事實，說出這名「親表哥」只是在臉書社團認識的網友，不該對說謊，險些受騙。

黃姓女子（右）透過「親表哥」要投資虛擬貨幣，經員警識破對方手法，黃女才知受騙。記者林保光／翻攝
黃姓女子（右）透過「親表哥」要投資虛擬貨幣，經員警識破對方手法，黃女才知受騙。記者林保光／翻攝

虛擬貨幣 高雄市

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