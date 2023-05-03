婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 竹市府怠忽職守遭判國賠269萬

新竹市一名75歲王姓婦人前年8月在南寮漁港晨運時，意外遭6隻流浪狗追逐而摔死，家屬向新竹市政府求償遭拒，憤而提出國賠，新竹地院經審理認為當地有流浪犬長期聚集，存在危害市民生命的問題，新竹市府動保所卻怠於主動積極設法前往為有效捕捉，應賠償死者家屬共269萬4805元，仍可上訴。

死者的女兒在法庭上控訴，母親是在2021年8月21日清晨前往新竹市南寮漁港旅遊服務中心旁散步時，遭群聚該處的6隻狗追逐、靠近，母親因感緊張，情急下踩到服務中心旁未設置警告標語，且原先規畫為戲水池的斜坡，造成重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，直至當天上午7時許才被民眾發現，經緊急送醫後仍不治身亡。

死者家屬認為，新竹市府動保所未對長期群聚的流浪犬採取必要防範措施，早在2015年當地就有流浪犬追逐使民眾摔倒受傷的案例，動保所也在2021年1月、7月多次接獲民眾反映有流浪犬後，卻未主動安排捕捉處理，甚至網路平台上有許多民眾分享曾在南寮漁港附近遭流浪犬追逐、咬傷。

死者家屬也對新竹市府管轄的南寮遊客中心，未對閒置且陡峭的斜坡設置警告標語或保護措施提出質疑，顯然對管理有欠缺，造成死者因受到流浪犬驚嚇後，踩到斜坡後重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經緊急送醫手術仍不治，新竹市府應負國家賠償責任。

被告新竹市政府委由律師在法庭上辯論，認為雖然新竹市府屬流浪犬捕捉的管理權責機關，但該地旁地面並無坑洞或破損等欠缺安全性的情況，水池本身是供兒童戲水使用，採緩坡式淺碟型設計，於上行走並無安全疑慮，旁邊亦設有警告標示；其次南寮雖為流浪犬出沒熱區，但動保所並未怠忽職責，並設有動保所通報專線、1999服務專線，且多次派員到場查訪都沒有發現流浪狗，難說動保所有怠於執行職務的情形。

王姓婦人遭未植入晶片流浪犬追逐而重心不穩後仰跌倒，造成頭部外傷併急性硬腦膜下出血，最終因中樞神經衰竭而死亡。

法官認為，流浪犬沒有飼主，因此依憲法保障人民基本權精神，國家應承擔保護義務、風險分配優先由國家承擔，且依據新竹市棄犬管理辦法、動物保護法、動物傳染病防治條例等法規，新竹市府有捕捉流浪犬的義務。

法官指出，南寮漁港被新竹市府列入特色景點海岸風情觀光旅遊區，時常舉辦大型活動，對於安全管理維護密度，自應相對提升，既然早接獲多起流浪犬危害市民安全的事件，顯然新竹市府可預見如不積極處理解決，極可能因此造成人員傷亡，新竹市府既然在2015年成立動保所，則流浪犬的捕捉及收容問題就該仰賴動保所。