高山協作亂丟菸蒂 馬武霸山森林大火一燒2.5公頃....判3月

紀姓男子受僱中興大學研究團隊擔任高山協作，一群人上馬武霸山調查植物途中，紀卻抽菸亂丟菸蒂引發大火燒毀2.5公頃林地。紀犯後矢口否認，但經學生、另名協作指證及火調鑑定，法院認定確是他抽菸引起，考量無人傷亡，依違反森林法判他3月，可上訴。

檢警調查，中興大學4名森林研究員組成「高山溪流域西側陵線植物資源調查計畫」，並雇用紀、田男擔任山地協作背重裝、烹煮食物，2022年8月10日從武陵茶莊起登預計前往馬武霸山三叉路做植群調查，途中在東勢林管處的第24林班地休息。

當時研究團隊先起身繼續走，紀卻留在現場抽菸還任意丟菸蒂，結果風勢引燃植被、芒草延燒至灌木群，紀眼見火勢無法自行撲滅，就大聲呼喊尚在後方的田男來幫忙滅火，但仍因火勢過大蔓延，田雖於中午12點報警，但火勢仍延燒2.5公頃。

法院審理時，紀男矢口否認犯行，辯稱和4名大學生坐在樹下休息，後來同學先走他等同事跟上，但才走約10公尺就看到有菸且旁邊起火，他趕快去折樹枝滅火，當時沒有引火、烹煮食物，他雖有抽菸習慣但當天沒帶菸，一整天都沒抽，其他人也沒看到他有抽，不知為何發生火災。

田男證稱，事前和紀男不認識，當天在登山口見他抽菸，彼此是各用各自的打火機、香菸各自抽，也沒見大學生有抽。田還說，從登山口發現的起火點約要走2、3小時，一路都是他墊後，當天午餐自備沒有野炊，他聽見紀呼喊幫忙救火趕到場時也沒看見4名大學生。

4名學生說，當天午餐沒烹煮，休息吃麵包、餅乾，他們休息後離開剩紀男1人在場；消防火調指出，未發現烤火殘跡，若無外來火源應無燃燒可能，起火原因無法排除菸蒂。

法院比對相關證詞、火調及訪查等，認定案發時僅紀在場，當天也有帶香菸，他事後卻完全辯稱沒有帶菸也沒抽，顯是掩飾卸責之詞，火災應是他抽菸引起。

法院審酌，紀男從事高山協作，對森林防火應更加謹慎，卻抽菸釀林地燒火2.5公頃，考量無人傷亡，火場幾乎沿防火線周邊延燒，無生立木毀損等，依失火燒燬他人之森林罪判紀3月徒刑，得易科罰金。