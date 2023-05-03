快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高山協作亂丟菸蒂 馬武霸山森林大火一燒2.5公頃....判3月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

紀姓男子受僱中興大學研究團隊擔任高山協作，一群人上馬武霸山調查植物途中，紀卻抽菸亂丟菸蒂引發大火燒毀2.5公頃林地。紀犯後矢口否認，但經學生、另名協作指證及火調鑑定，法院認定確是他抽菸引起，考量無人傷亡，依違反森林法判他3月，可上訴。

檢警調查，中興大學4名森林研究員組成「高山溪流域西側陵線植物資源調查計畫」，並雇用紀、田男擔任山地協作背重裝、烹煮食物，2022年8月10日從武陵茶莊起登預計前往馬武霸山三叉路做植群調查，途中在東勢林管處的第24林班地休息。

當時研究團隊先起身繼續走，紀卻留在現場抽菸還任意丟菸蒂，結果風勢引燃植被、芒草延燒至灌木群，紀眼見火勢無法自行撲滅，就大聲呼喊尚在後方的田男來幫忙滅火，但仍因火勢過大蔓延，田雖於中午12點報警，但火勢仍延燒2.5公頃。

法院審理時，紀男矢口否認犯行，辯稱和4名大學生坐在樹下休息，後來同學先走他等同事跟上，但才走約10公尺就看到有菸且旁邊起火，他趕快去折樹枝滅火，當時沒有引火、烹煮食物，他雖有抽菸習慣但當天沒帶菸，一整天都沒抽，其他人也沒看到他有抽，不知為何發生火災。

田男證稱，事前和紀男不認識，當天在登山口見他抽菸，彼此是各用各自的打火機、香菸各自抽，也沒見大學生有抽。田還說，從登山口發現的起火點約要走2、3小時，一路都是他墊後，當天午餐自備沒有野炊，他聽見紀呼喊幫忙救火趕到場時也沒看見4名大學生。

4名學生說，當天午餐沒烹煮，休息吃麵包、餅乾，他們休息後離開剩紀男1人在場；消防火調指出，未發現烤火殘跡，若無外來火源應無燃燒可能，起火原因無法排除菸蒂。

法院比對相關證詞、火調及訪查等，認定案發時僅紀在場，當天也有帶香菸，他事後卻完全辯稱沒有帶菸也沒抽，顯是掩飾卸責之詞，火災應是他抽菸引起。

法院審酌，紀男從事高山協作，對森林防火應更加謹慎，卻抽菸釀林地燒火2.5公頃，考量無人傷亡，火場幾乎沿防火線周邊延燒，無生立木毀損等，依失火燒燬他人之森林罪判紀3月徒刑，得易科罰金。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

馬武霸山去年森林大火燒2.5公頃，竟是高山協作抽菸才釀災。圖／報系資料照
馬武霸山去年森林大火燒2.5公頃，竟是高山協作抽菸才釀災。圖／報系資料照
馬武霸山去年森林大火燒2.5公頃，竟是高山協作抽菸才釀災。圖／報系資料照
馬武霸山去年森林大火燒2.5公頃，竟是高山協作抽菸才釀災。圖／報系資料照

抽菸 大學生

延伸閱讀

他喉嚨沙啞加背痛 腰椎骨疑「被吃掉」...結果竟是肺癌已轉移

苗栗野火直升機也來支援 陸空協力滅火

高雄警廟會執勤！一人抽菸一人滑手機 影片瘋傳被懲處

五一長假窮遊 大學生不睡酒店「睡海底撈」

相關新聞

獨／查弓箭虐貓驚見狗狗煉獄 新竹疑現地下繁殖場

新竹縣新埔鎮驚傳疑似地下繁殖場，新竹縣議員朱健銘今前往新埔旱坑查訪弓箭虐貓，卻意外在一旁三合院平房聽見大量幼犬哀嚎，走進...

婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 竹市府怠忽職守遭判國賠269萬

新竹市一名75歲王姓婦人前年8月在南寮漁港晨運時，意外遭6隻流浪狗追逐而摔死，家屬向新竹市政府求償遭拒，憤而提出國賠，新...

影／又是你！拉騎士後背包拉鍊 慣竊被逮卻辯「只想打開看」

朱姓男子上個月30日被人指控趁著停等紅燈之際，意圖拉開前方女騎士後背包拉鍊行竊，案經被害女子向轄區警方報案，於這個月1日...

影／超慘...台61西濱台中段一地爛泥損10車 駕駛怒：無良砂石車！

台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，昨晚7點多路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌大重機打滑撞牆、愛車車身遭...

影／誰家祖先？清潔隊拒收晚輩亂丟 三重分隔島赫見骨灰罈

新北市三重區龍濱路中央分隔島綠帶，昨天深夜赫然發現1個骨灰罈，警方獲報，從罈面往生者姓名、生辰查找到家屬，40歲張姓男子...

假冒電信公司謊稱積欠電話費 男子險遭詐騙4萬多元

台南市鍾姓中年男子昨天接到自稱電信公司客服來電，客服人員聲稱他積欠國際漫遊電話費4萬多元，如未能儘速匯款繳納該費用，住家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦