影／又是你！拉騎士後背包拉鍊 慣竊被逮卻辯「只想打開看」

朱姓男子上個月30日被人指控趁著停等紅燈之際，意圖拉開前方女騎士後背包拉鍊行竊，案經被害女子向轄區警方報案，於這個月1日循線通知朱男到案，偵詢時朱男辯稱「只是想打開看看」。警詢後依竊盜未遂罪嫌將他函送法辦。無獨有偶日前網路又瘋傳一段騎士拉人背包拉鍊影片，經查又是朱男所為，目前警方偵辦中。

據了解52歲朱姓男子有多項前科，自稱從事回收業相關工作的他。上個月30日凌晨3時許騎機車在新莊區化成路與9號越堤道口等紅燈，他見四下無人天色昏暗竟動起歪腦筋，伸手拉開前方徐姓女騎士（34歲）後背包拉鍊，徐女發現大聲喝斥，朱男心虛趁綠燈一亮倉皇騎車逃跑，徐女立即向轄區警方報案。

徐女指控當天她從三重工作地點要騎車返回桃園租屋處，騎經新北市新莊區九號越堤道停等紅燈，發現對方騎車靠她很近，後來發現他好像在拉開她的後背包，就大聲喝斥質問他「有什麼事情嗎？」只見對方回了句「沒有」趁著綠燈就騎車離去，她騎車返租處後檢查包包雖沒有財物損失，但還是來到派出所報案。

案經警方調閱沿路監視器畫面，以車追人鎖定慣竊朱男身分，於1日下午7時40分許通知朱男到案，偵詢時朱男辯稱「那天就是心血來潮，看到就想說打開來看看裡面有什麼？」詢後依竊盜未遂罪嫌函法辦。