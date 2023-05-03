台南遊戲場機檯有縫 他連偷6次代幣得逞 這次栽了

台南市中正路某遊樂廣場人員昨天清點時，發現機檯代幣短少3萬枚代幣，店家報警後警方調閱監視器畫面是28歲鄭姓男熟客所為。鄭從4月23日至30日，前後6次涉嫌從機檯拉開外觀包裝膜伸手進入取出代幣。鄭昨天又到遊戲場，遊戲場人員馬上報警法辦，鄭坦承涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送地檢署法辦。

警方調查， 鄭姓男子之前打玩某連鎖遊樂廣場遊戲機台時，發現某類釣魚機檯竟可拉開外觀包裝膜伸手進入取出代幣，鄭從4月23日至30日期間，前後6次前往中正路某連鎖遊樂廣場，每次在店內停留長達數小時，並以手提包遮掩再以手掏取出代幣來打玩。

遊戲場人員昨天清點發現短少大量代幣，報警處理。台南市警二分局中正派出所員警受理後，與店家一同調出監視器影像一觀看，查出鄭男行竊手法，店家清點發現遭其以此手法偷取3萬枚代幣打玩得逞，損失金額7萬5千元。研判其將食髓知味再來犯案，員警與店員建立聯繫管道。