影／桃園刑大反詐宣導大使超香 4朵花拚演技中午上架
桃園市警察局刑警大隊反詐騙，邀請樂天女孩幫忙拍片宣導，今天將陸續在刑大官方臉書和Youtube上架，同時也推出抽獎活動，只要按讚、分享加標註3名好友，並回答活動問題，就有機會把樂天桃猿和樂天女孩周邊商品帶回家。
桃園市刑大指出，投資管道日漸多元，民眾想要獲利，但如果對「虛擬貨幣」或「期貨」、「股票」等投資標的認知不足，很容易成為詐騙集團眼中的肥羊，而為了防止民眾在網路受騙，所以特別邀請樂天女孩一起宣導。
桃園市刑大表示，此次活動邀請的樂天女還有阿布舞、琳妲、陳伊與穎樂，4人將以情境劇方式，為民眾說明各種投資詐騙手法與話術。另外，4人也響應警政署「全民反詐藝起發聲記者會」，為警政署活動拍攝前期宣導短片，影片今天將陸續上架。
「網路談心不談錢、網友談錢必有詐！」刑警大隊長謝有筆表示，網路標榜高獲利、無風險的投資介紹和炫富文都是詐騙的糖衣，虛擬貨幣獲利情形是可以偽造的，民眾若是輕信，容易血本無歸，投資前請務必小心查證。
刑大指出，除了樂天女孩宣導影片，即日起至5日止，民眾只要參加活動幫忙推廣，就有機會參加抽獎，獎品豐富，包括樂天桃猿Ready口號小零錢包、樂天桃猿與鋼彈聯名應援巾、樂天女孩磁鐵等，詳情可上臉書官網（https://fb.watch/khrv0x9YBc/）或Youtube官網（https://youtu.be/U1rxJ5R8-3g）查詢。
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