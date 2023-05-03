聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車緊貼行人呼嘯過竟不罰 網友撻伐「行人地獄果然不假」
新北市上月25日一名行人穿越斑馬線時，一輛機車衝了過來導致行人嚇一跳停住，機車緊貼行人從後方繞過，畫面遭民眾向警方檢舉卻不予開罰，網友不服將影片貼上臉書表示「這樣還違規不夠明確，行人地獄果然不是假的」，畫面經警方重新檢視後，今決定予以開罰。
上月25日上午約11時，一名行人行經新北市板橋四川路一段一處路口，該路口僅為閃黃燈警示，行人穿越斑馬線時，被一輛疾駛而來的機車嚇到不敢動，機車逼近後從行人後方擦身而過，行人才趕緊穿過路口。
後方行車記錄器將不禮讓行人的畫面拍下向警方檢舉，但警方以違規事實不夠明確不舉發結案，網友不滿將畫面貼上臉書社團「爆料公社二社」表示「這樣還違規不夠明確，行人地獄果然不是假的」，網友則留言表示「這樣還檢舉不過也太誇張、警察說了算、行人好自為之」。
畫面貼上社團引發網友不滿，板橋警分局交通組長林泰亨今表示，承辦員警初審機車是在行人後方行駛經過，而非在行人前方，認定不予舉發。經重新檢視影片發現，該機車進入行人穿越道時雖在行人後方，但距離行人非常接近，造成行人驚嚇並有危險性，審核已有不停讓行人優先通行的違規事實重新予以告發，呼籲5月至7月為全國同步擴大取締路口不停讓行人專案期間，駕駛人行經路口務必減速慢行，禮讓行人優先通行，避免交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言