機車緊貼行人呼嘯過竟不罰 網友撻伐「行人地獄果然不假」

新北市上月25日一名行人穿越斑馬線時，一輛機車衝了過來導致行人嚇一跳停住，機車緊貼行人從後方繞過，畫面遭民眾向警方檢舉卻不予開罰，網友不服將影片貼上臉書表示「這樣還違規不夠明確，行人地獄果然不是假的」，畫面經警方重新檢視後，今決定予以開罰。

上月25日上午約11時，一名行人行經新北市板橋四川路一段一處路口，該路口僅為閃黃燈警示，行人穿越斑馬線時，被一輛疾駛而來的機車嚇到不敢動，機車逼近後從行人後方擦身而過，行人才趕緊穿過路口。

後方行車記錄器將不禮讓行人的畫面拍下向警方檢舉，但警方以違規事實不夠明確不舉發結案，網友不滿將畫面貼上臉書社團「爆料公社二社」表示「這樣還違規不夠明確，行人地獄果然不是假的」，網友則留言表示「這樣還檢舉不過也太誇張、警察說了算、行人好自為之」。