男遭騙至杜拜被轉賣付15萬獲釋 人口販運集團遭起訴
台南市一名男子遭誘騙前往杜拜，從事電信詐騙，績效不佳被轉賣，見機房成員被毆打，趕緊連絡家人付出新台幣15萬元才得返台，台南檢警獲報破獲人口販運集團，法辦起訴。
移民署台南市專勤隊今天指出，台南市一名男子遭誘騙前往杜拜，被詐騙集團扣留護照及強迫簽署工作合約，每天工作至少8小時、無休假。
這名男子被迫從事電信詐騙，因上班打瞌睡，績效不佳，被轉賣到杜拜另一詐騙集團後，男子眼見機房成員遭毆打，心生畏懼，跨海向父親求救，匯款15萬元贖金後才獲釋返台。
台南檢警獲報，破獲以陳姓男子為首的人口販運集團，依違反人口販運防制法、組織犯罪條例及詐欺等罪嫌送辦起訴。
台南市專勤隊表示，此集團先透過網路招攬境外遊戲打字及客服人員，再誘使國人前往杜拜機房從事詐騙工作，獲利約人民幣150萬元。
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