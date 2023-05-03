「假投資」北巿六旬長者最好騙 藝人何思靜現身反詐

台北市刑事警察大隊分析，今年4月的高發詐欺案件手法中，以「假投資」為大宗，主要被害年齡區間為60至69歲（占24.5%）及40至49歲（占16.25%）的年長者居多。

近期發生許多詐騙集團假冒名人、投資顧問案例，詐團透過網路社群發布廣告，拉攏想透過投資賺錢的民眾進入Line群組，群組有「投顧老師」定期分析個股資訊、其他「群組成員」不斷分享獲利消息，目的就是讓被害人降低戒心投入資金。

北市刑大呼籲，任何輸入個人相關資料或匯款、轉帳等行為，都伴隨風險，面對日新月異的詐騙手法，民眾一定要保持警覺。

台北市警察局響應警政署5月5日下午14時舉辦的「全民防詐，藝起發聲」記者會及「全民反詐啟動日」宣導活動，邀請「超級偶像9」冠軍歌手張語噥、警界「聲林之王」柯政宏及出演「華燈初上」女演員何思靜等人擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。