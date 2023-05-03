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「假投資」北巿六旬長者最好騙 藝人何思靜現身反詐

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑事警察大隊分析，今年4月的高發詐欺案件手法中，以「假投資」為大宗，主要被害年齡區間為60至69歲（占24.5%）及40至49歲（占16.25%）的年長者居多。

近期發生許多詐騙集團假冒名人、投資顧問案例，詐團透過網路社群發布廣告，拉攏想透過投資賺錢的民眾進入Line群組，群組有「投顧老師」定期分析個股資訊、其他「群組成員」不斷分享獲利消息，目的就是讓被害人降低戒心投入資金。

北市刑大呼籲，任何輸入個人相關資料或匯款、轉帳等行為，都伴隨風險，面對日新月異的詐騙手法，民眾一定要保持警覺。

台北市警察局響應警政署5月5日下午14時舉辦的「全民防詐，藝起發聲」記者會及「全民反詐啟動日」宣導活動，邀請「超級偶像9」冠軍歌手張語噥、警界「聲林之王」柯政宏及出演「華燈初上」女演員何思靜等人擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。

這次「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，警政署邀請近40位藝人一同響應，除有翁立友、康康、張秀卿等藝人的經驗分享，也邀請孔鏘老師、洪榮宏、NONO、唐從聖、曾心梅、南方二重唱、方馨、阿BEN、徐小可等多位藝人力挺，希望能讓大眾對反詐議題產生共鳴，屆時可至臉書粉絲專頁「NPA署長室」、「CIB局長室」觀看線上直播。

警界「聲林之王」柯政宏擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝
警界「聲林之王」柯政宏擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝
「超級偶像9」冠軍歌手張語噥擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝
「超級偶像9」冠軍歌手張語噥擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝
「華燈初上」女演員何思靜擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝
「華燈初上」女演員何思靜擔任反詐大使，拍攝宣導影片，向大眾講解常見的「假投資」、「假網路拍賣」詐欺手法的防範方法。記者廖炳棋/翻攝

北市 詐騙集團 警察

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