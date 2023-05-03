台中集合住宅5樓、1樓整晚2次火警 是否縱火待查
台中市北屯區一處集合式住宅，昨天晚間與今天凌晨接連2次發生火警，分別為5樓住戶客廳內及1樓公共區域，雖迅速撲滅無人員傷亡，但是否人為縱火，待警消進一步調查釐清。
台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，昨天晚間10時1分獲報，北屯區中清路二段一處集合式住宅5樓發生火警，派遣消防車10輛、救護車1輛，與消防人員37名前往處理。
消防人員表示，到場時5樓客廳起火燃燒，燒燬客廳雜物，火勢迅速撲滅，燃燒面積約5平方公尺，財物損失待查，確認現場無人員傷亡。
不料，今天凌晨4時53分，又接獲同一處集合式住宅1樓發生火警，出動消防車8輛、救護車2輛、消防人員32名前往處理，消防人員到場時發現公共區域雜物起火燃燒，火勢迅速撲滅未進一步延燒，燃燒面積約2平方公尺、無人受傷受困。
消防人員指出，案件同一地址整晚接連2次發生火警，分別為5樓住戶客廳內及1樓梯間公共區域的加壓馬達配線盤，初步研判尚無可疑或相關處，但是否為人為縱火，後續仍待火調人員及警方調查釐清。
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