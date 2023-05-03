影／基隆民眾報瓦斯外洩 警消衝到場 原來是化糞池沼氣太臭
基隆市南榮路一帶昨天民眾報案，聞到瓦斯臭味，懷疑瓦斯外洩，警、消到場聞到臭味但找不到外洩來源，經欣隆天然氣公司檢測，查出是附近有化糞池久未清理，加上天氣炎熱產生沼氣太臭，虛驚一場。
基隆市警察局第一分局南榮路派出所巡佐李嘉元、警員曾勝杰、鍾永泰，昨天下午獲報南榮路一帶有瓦斯外洩，警方前往現場戒護，並通知天然氣公司到場處理。
南榮路派出所長古家銘說，員警到場後現場空氣中瀰漫濃烈的味道，啟動交通管制措施，第一時間管制南榮路路段，並引導消防車，協助消防人員處理。天然氣公司確認，現場沒有管線破損外洩。
古家銘表示，經查是因有一化糞池年久未清且天氣炎熱，致產出沼氣味道四逸，虛驚一場，並無瓦斯外洩公安疑慮，警方已請大樓屋主應盡快找清潔公司清理該化糞池。
附近居民說，有時經過會聞到疑似瓦欺臭味，雖然證實不是瓦欺外洩，但民眾仍擔心經過騎樓時，萬一有人亂丟菸蒂時會不會引燃沼氣？大樓應盡速清理，避免引發意外。
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