影／基隆民眾報瓦斯外洩 警消衝到場 原來是化糞池沼氣太臭

基隆市南榮路一帶昨天民眾報案，聞到瓦斯臭味，懷疑瓦斯外洩，警、消到場聞到臭味但找不到外洩來源，經欣隆天然氣公司檢測，查出是附近有化糞池久未清理，加上天氣炎熱產生沼氣太臭，虛驚一場。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所巡佐李嘉元、警員曾勝杰、鍾永泰，昨天下午獲報南榮路一帶有瓦斯外洩，警方前往現場戒護，並通知天然氣公司到場處理。

南榮路派出所長古家銘說，員警到場後現場空氣中瀰漫濃烈的味道，啟動交通管制措施，第一時間管制南榮路路段，並引導消防車，協助消防人員處理。天然氣公司確認，現場沒有管線破損外洩。

古家銘表示，經查是因有一化糞池年久未清且天氣炎熱，致產出沼氣味道四逸，虛驚一場，並無瓦斯外洩公安疑慮，警方已請大樓屋主應盡快找清潔公司清理該化糞池。