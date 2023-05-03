誰家祖先？清潔隊拒收晚輩亂丟 三重分隔島赫見骨灰罈

三重區龍濱路樹下，昨天深夜有1個骨灰罈被放在樹下，民眾發現，覺得心裡毛毛的。圖／翻攝臉書爆料公社 新北市三重區龍濱路中央分隔島綠帶，昨天深夜赫然發現1個骨灰罈，警方獲報，從罈面往生者姓名、生辰查找到家屬，40歲張姓男子竟然因被清潔隊資收車拒收，就把罈子扔在樹下。警方將請環保局開罰。

警方昨晚10時許接獲報案，員警到場查看時被民眾拍照上傳社群媒體，引發超過5千人按讚，紛紛留言議論：「不知道還以為是佛跳牆」、「警察先生真是辛苦了～平時要幫忙尋找失蹤人口，現在還要去找這是誰家的祖先」、「那個夭壽仔把骨灰罈拿來丟在這，現在是當做要樹葬膩」、「么壽，子孫不孝，先人骨灰罐這樣丟」。

由於骨灰罈面有亡者照片、姓名、生辰等資料，員警查出家屬住在附近，通知44歲張姓男子到長泰派出所領回、說明，他聲稱因為亡故長輩的骨灰已經移罈，便將清空的舊罈交給弟弟設法處理。

40歲張姓弟弟昨天開車經過龍濱路、長榮路口遇見清潔隊資源回收車，就將罈子交給隨車人員，但是被拒收，張男於是直接把骨灰罈棄置在中央分隔島樹下，逕自離去。