影／超慘...台61西濱台中段一地爛泥損10車 駕駛怒：無良砂石車！

台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，昨晚7點多路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌大重機打滑撞牆、愛車車身遭泥土噴濺，有被害駕駛怒發文吼，「無良砂石車駕駛」。大甲交通分隊指出，泥土沿線掉了約13公里，涉嫌肇事司機今將到案說明，將依道交條例最高可處1萬8千元罰鍰。

車輛無端受波及的謝女昨晚氣憤在網路發文，「太扯！西濱快速道路混泥土砂石掉落滿地，10幾台車連續打滑相撞自撞」，謝更指肇事駕駛是「無良砂石車駕駛」，網友紛紛留言「妳人沒事吧？」、「妳沒事吧？還是要小心後面來車，西濱太暗了」，謝回覆說她人平安，正在尋找混泥土車肇事車主中。

大甲交通分隊調查，經初步調閱監視器，涉嫌肇事混凝土車在南下138公里處大安區，沿路掉落泥土到150公里處清水路段，隨後肇事車輛在清水交流道走往平面道路通行。

這起事故造成9輛轎車與1輛黃牌重機車因路面泥土打滑、追撞與自撞牆面，受波及車輛車身被滿地泥土噴濺，車身與擋泥板、擋風玻璃等滿是爛泥，慘不忍睹。

警方指出，10輛汽機車駕駛無酒駕，事故均車損，所幸無人受傷，昨晚已初步掌握涉嫌肇事駕駛，今將通知駕駛到案說明，並要求車行提供行車影像，進一步分析肇事原因。