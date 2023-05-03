台中北屯公寓一夜2次火警非縱火 消防員坦言：少見的巧合
台中市北屯區中清路二段一棟公寓在昨天深夜、今天凌晨傳出火警，燃燒區域分別是5樓住戶客廳，以及一樓梯間的公共空間，幸好無人傷亡，經查，5樓起火點有擺放插電佛具、1樓則是有加壓馬達配線盤，不排除是電線走火引起，但消防員也坦言，4小時同地點2火警，「少見的巧合」。
台中市消防局在昨晚10時許獲報，中清路二段的一棟公寓民宅傳出火警，水湳、四平等消防分隊前往滅火，發現現場是5樓住戶的客廳起火，經破門進入後撲滅火勢，燃燒面積約5平方公尺，幸無人受傷，但客廳內的物品，被燒得面目全非。
經查，客廳有擺放插電的佛具等物品，不排除是電線走火引起，事隔4個多小時後，消防局又接獲同棟公寓發生火警，消防隊到場發現，火警地點不是5樓的民宅，而是位於1樓的公共空間梯間，現場有擺放使用中的加壓馬達，以及輪胎等雜物，此加壓馬達旁還有電線配線盤，也判斷起火原因恐因此而起，燃燒面積約2平方公尺。
到場滅火的消防員表示，兩起火警初步看起來都可能是電線走火所引起，但詳細的起火原因需要火調科調查，但是同一地點才隔幾小時就發生火警，「算少見也很巧合」。
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